Afrique de l'Ouest: L'Unesco inscrit la réserve naturelle W-Arly-Pendjari au patrimoine mondial

C'est d'abord un sentiment de satisfaction et un sentiment d'un travail accompli. Parce qu'il faut le dire c'est depuis 2010-2011 qu'une commission a été mise en place, une commission de techniciens pour pouvoir vraiment réfléchir sur cette inscription, sur l'élaboration du dossier afin d'aboutir aujourd'hui à ce résultat. La confluence de la frontière de ces trois pays est comme par bonheur un havre de paix pour la conservation de la biodiversité, notamment les enfants. Aujourd'hui, il n'existe nulle part ailleurs dans la zone des éléphants. Uniquement dans le Complexe du W-Arly-Pendjari. Il y a aussi les lions. Aujourd'hui le lion est classé une espèce en danger critique d'extension. Donc, s'il n'y a pas ces aires protégées, eh bien, nos enfants ne verront plus les lions que dans les zoos ou les musées.

