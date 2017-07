Togo: Derniers réglages pour les 68 499 candidats

Certains continuent toujours par veiller avec l'aide des stupéfiants alors que d'autres ont mis un peu d'eau dans le vin, à l'approche des hostilités. Bref, aucun des 68 499 candidats ne veut coûte que coûte rester dans le tamis et non passer dans le trou.

Les salles des établissements privés, la cour des établissements scolaires, les lieux isolés ou encore des lieux aménagés dans les églises et mosquées sont les seuls endroits où l'on peut retrouver un candidat au BAC II, ces derniers temps. Depuis quelques temps et à quelques heures du début des épreuves, les derniers réglages s'accentuent.

