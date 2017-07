Cameroun: On évalue la réhabilitation de l'aéroport international de Garoua

Le ministre des Transports a pu faire le point des différents chantiers lors de la première étape de sa visite de travail hier à Garoua.

Dans la suite du ministre des Transports Edgard Alain Mebe Ngo'o, quelques officiels, y compris ceux résidant habituellement dans la région du Nord, découvraient pour la première fois certaines des installations de l'aéroport international de Garoua. La mezzanine et ses salles prévues pour l'accueil VIP, un corridor passager inutilisé, les escalators, l'espace boutiques et restauration, et bien d'autres dont les usagers actuels de l'aérogare ne peuvent que soupçonner l'existence. Car de l'aveu même du directeur de l'aéroport, cette infrastructure aéroportuaire n'est actuellement utilisée qu'à 5% de ses capacités réelles, en raison de dégradations cumulées depuis les années 90.

Une situation face à laquelle le gouvernement a engagé un vaste programme de réhabilitation, mis en œuvre par les ADC, société concessionnaire de la gestion de ces infrastructures. En ouverture de la visite de travail qu'il a engagée hier à Garoua, le ministre des Transports Edgard Alain Mebe Ngo'o avait deux principaux objectifs : faire le point sur les différents travaux de réhabilitation menés et ceux à venir, mais aussi vérifier sur le terrain un certain nombre d'informations préoccupantes, relayées auprès des plus hautes autorités du pays quant à la situation de l'aéroport de Garoua. Des différents exposés des experts des ADC et de la visite des installations qui s'en est suivie, le MinT a pu apprécier la qualité des travaux menés au niveau de l'aérogare, notamment la toiture entièrement rénovée.

Et si des infiltrations ont pu être observées au niveau de la terrasse ou encore de la jetée télescopique, le directeur technique des ADC a expliqué que des travaux sont en cours depuis le 30 mai dernier, et dans un délai de 15 jours, l'aéroport de Garoua ne devrait plus connaître de problème d'étanchéité ou d'inondations. L'autre inquiétude qui concernait l'approvisionnement en énergie a également pu être levée, suite à la visite des installations de l'Asecna dont les trois groupes de secours, d'une puissance de Kva, permettent de pallier aux éventuelles perturbations. L'achat d'un onduleur de 400 Kva pour compenser le temps de bascule, est déjà prévu pour compléter le dispositif.