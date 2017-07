Burkina Faso: Détention de Djibril Bassolé - Le pays va demander le réexamen du dossier au Conseil des droits de l'homme l'Onu

Le gouvernement burkinabè demande de laisser la justice faire son travail. Et en aucun cas, «conformément à la constitution, aux engagements contractés dans le cadre du pacte national pour le renouveau de la justice et à ses engagements internationaux, on ne peut et ne doit s'immiscer dans le fonctionnement de la justice», martèle le garde des sceaux.

Cette sortie de René Bagoro intervient après que le Groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des Droits de l'Homme des Nations-Unies a rendu public son avis sur la détention de Djibrill Bassolé, ex ministre du président déchu Balise Compaoré, dans le cadre du putsch manqué de l'ex Régiment de sécurité présidentielle (RSP) contre les autorités de la Transition en septembre 2015. Qualifiant cette détention d'arbitraire, le groupe de travail demandait à l'Etat Burkinabè de libérer immédiatement le général Bassolé, détenu à la Maison d'arrêt et de correction des armées.

Le ministre burkinabè de la Justice explique que, pour donner son avis, le groupe de travail s'est basé sur les faits que «M. Bassolé était un gendarme mis en disponibilité de sorte qu'il avait retrouvé son statut de civil au moment des faits en cause. Dès lors, il devrait être soumis à la justice civile et non la justice militaire.» Ces experts estiment que «soumettre M. Bassolé à la justice militaire dans les circonstances de la présente affaire viole son droit à un procès équitable de façon irrévocable.»

Pas de quoi ébranler le gouvernement du Burkina Faso qui estime que le fait de mettre fin à la disponibilité du général Djibrill Bassolé répondait à un souci de discipline militaire et ne visait nullement les intérêts de la procédure pénale. « En effet, les militaires en disponibilité conservent leur statut de militaire au sens du code de justice militaire. (... ) En droit burkinabè, il n'est pas exclu que le Tribunal militaire soit compétent à l'égard de personnes civiles », s'est empressé de faire savoir M. Bagoro.

Le ministre de la Justice déplore «le fait que le groupe de travail n'ait pas permis au gouvernement de se défendre sur cet aspect du problème».

Tout en confiant que l'Etat burkinabè va demander le réexamen de l'affaire sur les méthodes de travail du groupe de travail à propos de la détention arbitraire de Djibrill Bassolé, René Bagoro assure : la procédure judiciaire suit son cours.

Le directeur de la justice militaire, le colonel Sangaré, croit savoir même que le dossier est suffisamment avancé. «Je peux dire qu'aujourd'hui, toutes les auditions sont terminées. On niveau du parquet, on a tous les éléments nécessaires pour aller au jugement. Très bientôt nous irons au jugement», promet Sita Sangaré.