Burkina Faso: Extradition de Blaise Compaoré - Pour Paul Kaba Thiéba, «il faut laisser les questions de justice aux mains des juges»

Paul Kaba Thiéba et Amadou Gon Coulibaly, visiblement embarrassés par la question ont tous simplement botté en touche arguant le sacro saint principe de la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le judiciaire.

« Les questions de justice relèvent de l'institution judiciaire. Mon homologue et moi relevons de l'exécutif et nous n'avons pas l'intention de nous immiscer dans les décisions de justice. Je pense qu'il est bon de laisser la justice travailler dans la sérénité et éviter que le pouvoir politique s'immisce dans les affaires judiciaires car c'est la meilleure façon de faire échouer le fonctionnement de la justice. La justice a besoin de sérénité et d'indépendance pour assumer les fonctions qui sont les siennes. (... ) Les questions que nous avons évoquées touchent le développement, l'intégration économique, la culture, au rapprochement entre nos deux gouvernements et nos deux peuples. Les questions de justice, il faut les laisser entre les mains des juges » a fait savoir le Premier burkinabè.

Amadou Gon Coulibaly pour sa part a laissé entendre que le TAC existe depuis 2008 et son but est de renforcer la coopération entre les deux Etats : « Avant comme après, la coopération entre les deux Etats est bonne et nous sommes venus pour renforcer cette coopération qui existait depuis longtemps pour qu'elle soit dans l'intérêt de nos deux peuples ».

L'ancien président Blaise Compaoré suite à sa démission du pouvoir le 31 octobre 2014 est en exil en Côte d'Ivoire où il aurait pris la nationalité. Dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du Capitaine Thomas Sankara, le juge d'instruction militaire a émis un mandat d'arrêt contre lui. Il est également poursuivi pour complicité d'homicide et de coups et blessures en tant que ministre de la défense lors de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre ayant conduit à sa chute.