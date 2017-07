Sénégal: Infrastructure numérique - Tigo Business se dote d'un Datacenter de dernière génération

Tigo Business a inauguré, hier, son Datacenter, le premier centre technologique implanté dans le pôle numérique de Diamniadio. Il est également le premier Datacenter certifié Tier III (Tcdd) de l'Afrique de l'ouest francophone.

Cet outil de dernière génération a répondu aux 45 critères d'exigence en termes de normes de sécurité de l'Institut Uptime qui est une organisation consultative impartiale axée sur l'amélioration de la performance, de l'efficacité et de la fiabilité des infrastructures stratégiques. Tigo Business propose ainsi une infrastructure sécurisée répondant aux normes internationales et prenant en compte les risques importants et dangereux pour la continuité du business.

Construit sur un site spacieux de 15.064 m2, il est le premier investissement privé du pôle urbain de Diamniadio. Il est dimensionné pour une grande capacité de réception de données et les spécificités requises pour un site sécurisé.

« Avec ce Datacenter que propose Tigo Business, les entreprises du Sénégal peuvent être rassurées sur la sécurisation et la sauvegarde de leurs données. De plus, nous leur permettons d'avoir une visibilité permanente sur leurs données en mettant à leur disposition des outils de contrôle de pointe », affirme Samba Koïta, directeur technique de Tigo.

Le Datacenter Sen Connect possède une fibre optique nationale multidirectionnelle. Ainsi, il peut interconnecter plusieurs entreprises à travers le Sénégal. Pour la connectivité internationale, il bénéficie de câbles sous-marins pour connecter toute l'Afrique. Cette initiative confirme, selon Mitwa Ngambi, directrice générale de Tigo, leur engagement à soutenir l'Etat du Sénégal dans l'exécution du Plan Sénégal émergent.

Le ministre auprès du président de la République en charge du Suivi du Pse, Abdou Aziz Tall, a magnifié, quant à lui, une initiative qui met au service du Sénégal et de l'Afrique un outil moderne répondant aux normes de sécurité et contribuant de façon déterminante à la matérialisation de la vision du président de la République, Macky Sall, celle d'un pays avant-gardiste en matière de numérique, pleinement aligné sur ce qui se fait de mieux dans le monde.

Il a assuré les entreprises porteuses de telles initiatives du soutien de l'Etat. C'est ainsi qu'il faut comprendre les directives données par le président de la République lors du Conseil des ministres du 6 juin dernier. Elles ont trait à la finalisation du processus d'actualisation du Code des télécommunications, au renforcement institutionnel et financier du Fonds de développement du service universel des télécommunications, à l'accélération de la mise en place du Conseil national du Numérique et à l'entretien d'un dialogue régulier avec les acteurs privés et autres professionnels du secteur, au regard de l'impératif de l'implication des entreprises locales dans le développement des projets publics.