Sénégal: Décorations - 52 Sénégalais élevés dans les Ordres nationaux

Sélectionnés parmi des milliers de Sénégalais, ils sont 52 citoyens qui intègrent le cercle très restreint des Ordres nationaux. Ces compatriotes qui sont issus de milieux différents sont invités à travailler à la restauration des valeurs.

La communauté des récipiendaires des Ordres nationaux de la République s'est enrichi de 52 nouveaux membres. Ces Sénégalais nouvellement élevés à l'Ordre national du Lion (29) et à l'Ordre national du Mérite (23) ont reçu, hier, leurs décorations au Palais de la République devant leurs parents, proches et amis. Ils sont hommes et femmes issus de milieux professionnels différents, mais sélectionnés sur la base du mérite, de la qualité de leur travail et de leur comportement exemplaire dans l'exercice du devoir. « La cohorte 2017 est le prolongement de ces valeurs républicaines, faites de compétence, de courage, de dévouement, d'engagement, de loyauté et de sacrifices. Elle reflète l'universalité de nos ordres », a dit le Vice-amiral Ousmane Ibrahima Sall, Grand chancelier de l'Ordre national du Lion. En effet, parmi les hommes distingués, il y a des généraux, des journalistes, des militaires de haut rang, garagiste, technicien de surface, magistrats, femme de charge, etc.

Chacun d'entre eux s'est illustré dans son domaine de compétence en apportant une pierre précieuse dans l'édification de notre Nation. C'est la raison pour laquelle, le Grand chancelier les a invités à jouer un rôle actif dans le combat des valeurs. «Vous avez été choisis parmi des milliers de candidats pour faire partie de la cohorte 2017, grâce à vos qualités morales, intellectuelles et professionnelles, c'est pourquoi vous faites naturellement figures de proue pour ce combat des valeurs auquel son Excellence le président de la République attache une grande attention », a insisté le vice-amiral Sall. Pour lui, ce combat de restauration des valeurs se fera avec « des repères sûrs, de véritables boussoles morales » qui nous guident sur la voie à suivre lorsque le doute s'installe dans nos esprits.

Tout en les félicitant à nouveau, le Grand chancelier a rappelé aux récipiendaires que ces distinctions récompensent certes leur mérite, mais elles les incitent à faire plus. Toujours pour honorer ces titres qui, comme l'a rappelé le vice-amiral Sall, sont des symboles forts de la République gravés sur le marbre de la vertu. Sur les 29 personnes élevées par la Grande chancellerie dans l'Ordre national du Lion, 5 ont été faits Commandeur parmi lesquels, le général de division Talla Niang, le magistrat à la retraite Aldiouma Sèye ; 8 sont officiers dont l'ancien Directeur national de la Bceao, Djibril Sakho et 16 sont fait chevalier. Dans l'ordre du Mérite, Mame Goumba Sarr Kane, ancien administrateur civil à la retraite est l'unique personne à être élevée au grade de Commandeur, 10 sont faits officiers et 12 sont chevaliers.