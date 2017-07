Sénégal: Construction du pont de Rosso - Les travaux vont démarrer en janvier 2018

Le ministre de l'Economie, des Finances et du Pan, Amadou et Louise Cord Directrice des Opérations de la Banque… Plus »

A cet effet, il a laissé entendre qu'après les élections législatives, une commission sera mise en place et sera chargée de recenser les occupants de ces emprises, de réfléchir sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour indemniser ces derniers.

Un ouvrage qui permettra ainsi aux populations sénégalaises et mauritaniennes et autres usagers de se rendre régulièrement sur les deux rives sans la moindre difficulté.

En présence du coordonnateur de ce projet, Cheikh Tidiane Thiam, du directeur de l'Ageroute de Saint-Louis, Mor Guèye Gaye et des chefs des services régionaux de l'administration déconcentrée, le chef de l'exécutif régional a précisé que ce projet va coûter globalement 57 milliards de FCfa, dont 26 milliards 72 millions de FCfa de la Banque africaine de développement (Bad), 14 milliards de FCfa de la Banque européenne d'investissement (Bei), étant entendu que le financement assuré par ces deux banques sera octroyé sous forme de prêt, un don de 13 milliards de l'Union Européenne (sous forme de subvention) et une autre enveloppe qui sera décaissée par le Sénégal et la Mauritanie, bénéficiaires de ce programme.

