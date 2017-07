Burkina Faso: Le CDP fait le point de sa participation aux sessions parlementaires

Sur la déclaration du groupe de travail de l'Organisation des nations-unies (ONU) pour la libération de l'ancien ministre Djibril Bassolé, le député Michel Ouédraogo estime que les autorités burkinabè devraient respecter les accords communautaires et internationaux. «Si l'Etat du Burkina Faso sous la gestion du MPP ne veut pas se faire assimiler à l'Etat burkinabè sous la gestion de la Transition qui ont voulu faire du Burkina un Etat hors la loi, le MPP a intérêt à réfléchir et à prendre en considération la déclaration du groupe de travail des Nations-Unies», a indiqué M. Ouédraogo.

A propos du projet de loi portant allègement des conditions d'exécution du programme de projets partenariat public-privé, solidairement avec l'ensemble de l'opposition parlementaire, les députés du CDP avaient choisi de manifester leur refus de cautionner l'adoption de ladite loi. Selon M. Sanou, l'opposition a choisi de ne pas se contenter de voter contre le projet de loi en cause mais aussi de quitter l'hémicycle dans «un geste de protestation solennel et collectif».

