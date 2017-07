Sénégal: Le gouvernement compile dans un "Livre blanc" ses réalisations depuis avril 2012

Dakar — Le gouvernement a publié vendredi un livre blanc qui retrace ses réalisations d'avril 2012, date de l'élection de Macky Sall, à avril 2017.

Cette publication traduit en "actes les aspirations au changement" du peuple sénégalais durant le quinquennat du président de la République, a déclaré le ministre porte-parole du gouvernement, Seydou Guèye, lors de la présentation du Livre blanc.

"Les milliards obtenus par le chef de l'Etat grâce au plan Sénégal émergent (PSE) servent à construire des pistes rurales, des forages et d'autres infrastructures pour améliorer les conditions des vies des Sénégalais", a-t-il dit.

Le document retrace les actions du gouvernement dans différents domaines, tels que l'environnement des affaires et la promotion des investissements, l'éducation, la santé, l'agriculture et l'élevage, l'hydraulique, les télécommunications et biens d'autres secteurs.

"Aujourd'hui, le temps des urgences a cédé la place au temps des opportunités et au temps de l'action. Les jalons pour arriver à un Sénégal émergent à l'horizon 2035 sont posés", indique le président de la République, dans le document.

En ce qui concerne l'indice sur l'économie, le livre relève que le taux de croissance moyen entre 2013 et 2015 tournit autour de 4,8% avec un niveau de 6,5% en 2015 et 6,7% en 2016.

La publication met en exergue les projets de production d'électricité, mis en place par le gouvernement et visant à réduire le coût de l'électricité.

Dans le domaine d'éducation, elle renseigne que 132,647 milliards de francs CFA ont été mobilisés par l'Etat pour financer le secteur entre 2012 et 2016.

Ce record a permis au gouvernement de prendre en charge des préoccupations liées au développement d'un secteur central dans la consolidation d'une dynamique de croissance économique inclusive.

Le livre cite la construction et de l'équipement de 9538 salles de classe, de 162 collèges de proximité et de 21 lycées clé en main, de 12 daara, entre autres.

L'accélération de la cadence agricole a, quant à elle, permis au Sénégal de rehausser son potentiel agraire, grâce à la mécanisation afin de favoriser une agriculture extensive à haute valeur ajoutée.

Le document fait état de 800 tracteurs, 30 moissonneuses-batteuses et 68 batteuses à riz, 50 petites unités familiales de décorticage et de blanchiment, ainsi que de 59,225 unités légères à traction animale composées de semoirs, de houes et charrues.

Le président de la République exhorte le pays à "maintenir le cap et garder espoir d'un lendemain bien meilleur".

"Pour les deux prochaines années, ma priorité réside dans la consolidation des acquis de cette gouvernance qui tourne essentiellement autour d'un développement inclusif et solidaire. Car le PSE doit être une passerelle pour permettre aux générations futures de résorber le cap entreprenariat", dit-il.

Le Livre blanc revient également sur les programmes spéciaux dont le Programme d'urgence de développement communautaire (PUDC).