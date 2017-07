Sénégal: Le président de la FIBA/Afrique "très satisfait et confiant" sur la co-organisation de l'Afrobasket 2017

Le ministre de l'Economie, des Finances et du Pan, Amadou et Louise Cord Directrice des Opérations de la Banque… Plus »

"Nos services vont travailler sur le dossier et le transmettre mais je peux vous assurer qu'on est en phase et ça ne coûtera pas les yeux de la tête au Sénégal", a-t-il insisté, indiquant que le budget prévisionnel ne devrait pas dépasser 200 millions de francs CFA.

"Dans la discussion que nous avons eue avec le président de la FIBA/Afrique, nous avons mis le doigt sur tout ce qui pourrait renforcer notre argumentaire et qui pourrait renforcer le ministère des Sports quand il s'agira de rencontrer les plus hautes autorités de la République pour prendre la décision définitive", a, pour sa part, soutenu le ministre sénégalais des Sports.

"Nous sommes en phase avec le ministre des Sports qui a accompagné cette dynamique du basket sénégalais. Et, aujourd'hui, nous étions venus constater la même disponibilité mais aussi et surtout l'état d'esprit qui a animé le débat autour de l'organisation", a expliqué le président de la FIBA Afrique.

"L'entretien que nous avons eu avec le ministre et les membres de son cabinet s'est passé dans les règles de l'art et seul le sport, particulièrement le basket, a gagné", a déclaré le président de la FIBA/Afrique, Hamane Niang, qui souhaite organiser une des phases de cette compétition continentale à Dakar.

