Sénégal: Comptes officiels - Macky Sall leader en Afrique francophone (conseiller spécial)

Devant plusieurs étudiants, des autorités administratives et des journalistes, Ousmane Thiongane est largement revenu sur les projets et réalisations du gouvernement, en insistant sur "les aspects d'interactivité entre les internautes et le président de la République".

"En communication, la cible se déplace de plus en plus vers les réseaux sociaux (... ) dans le domaine de la diplomatie les gens ont tendance à mesurer l'influence, voire l'importance d'une personnalité à travers ses comptes dans les réseaux sociaux", a estimé le coordinateur de l'unité digitale de la Présidence de la République.

"Une étude faite par une agence suisse a montré que dans le domaine de la +tweetosphère+, le compte Macky Sall est le plus suivi au niveau de l'Afrique francophone", a poursuivi Ousmane Thiongane au cours d'une séance de démonstration et d'informations sur les comptes du président de la République dans les réseaux sociaux.

Il présentait jeudi le projet "Sénégal numérique 2025" et les données digitales de la Présidence de la République sénégalaise aux autorités administratives et à plusieurs étudiants de la région de Ziguinchor (sud).

