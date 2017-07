Madagascar: Ambanitsena - Un bandit capturé vivant

Dans la nuit de mercredi à jeudi, le commandant de brigade de Carion a reçu un appel comme quoi des bandits sont en train de concocter une attaque à main armée. Sans plus tarder, il a prévenu les éléments du poste avancé d'Ambanitsena, ainsi que ceux de la police de la route (PR) pour la patrouille et le ratissage. Dans un premier temps, ces derniers n'ont rien constaté sur les lieux. « Nous avons fait le va-et-vient pendant la nuit, mais n'y avons trouvé personne. Une deuxième alerte a été donnée vers 3h du matin », a signalé l'un des gendarmes qui étaient sur place.

Arrestation sanglante à Ambanitsena, hier, aux alentours de 3h du matin. Il s'agit d'un commando de huit individus armés et en tenue camouflée. La gendarmerie a pu mettre la main sur l'un d'entre eux. Celui-ci a été blessé par balle au niveau de la cheville. Réputés dangereux dans le quartier d'Ambani-tsena et ses environs, ces bandits auraient tenté, ce coup-ci, de piller un taxi-brousse sur la RN2, dans le fokontany d'Ambodirano. Cela a pourtant échoué.

