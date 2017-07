Ile Maurice: Uri Cypin - Le nouveau monsieur Otayo

Le repreneur affirme par ailleurs que le coût des services proposés par Otayo aux producteurs d'événements (billetterie, mais aussi services conseil, aide à la planification du budget, mise en relation avec les prestataires son et lumière, entre autres) a également baissé grâce à la modernisation de l'entreprise et la mise en commun des ressources de la plateforme d'ABZ Group.

Otayo, la société qui «perdait de l'argent tous les mois, est maintenant rentable». Invité à citer le chiffre d'affaires, Uri Cypin s'y refuse. Il indique seulement que le management a changé, mais qu'il a gardé les six employés permanents et les 12 personnes travaillant à mi-temps. Il envisage en outre d'augmenter les dix points de vente l'année prochaine.

Le CEO d'ABZ Group diversifie ses activités avec Restaurants.mu en 2011. «Nous amenons entre 35 000 et 40 000 touristes par an à Maurice. Nous pensons multiplier les services en ce qui concerne les livraisons et les réservations de tables», souligne Uri Cypin avec fierté.

