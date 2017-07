Ile Maurice: Meurtre à Albion - Janice connaissait-elle ses agresseurs ?

Janice Farman ne verra pas grandir son fils adoptif de 10 ans, atteint d'autisme. Lui pour qui elle aurait pu remuer ciel et terre afin qu'il mène une vie normale, selon son entourage. Mais le destin en a voulu autrement. Devant cette dure réalité, l'indignation fuse dans le quartier et dans l'entourage de la quadragénaire.

De leur côté, des techniciens de la police scientifique, dirigés par le sergent Rajiv Salabee, ont examiné les lieux et effectué des prélèvements. Le dessinateur de la police, Rakesh Burumdoyal, les photographes de la police et un chien renifleur ont aussi été mandés sur les lieux.

Vendredi matin, c'est vers une heure qu'une équipe de policiers d'Albion est arrivée sur les lieux. L'alerte leur avait été donnée par Lorna Nemdharry, une employée de PECS (Mauritius) Ltd. Le signalement donné est que la victime ne respirait plus et n'avait plus de pouls. La presse étrangère a vite relayé l'information. Et les messages ont commencé à pleuvoir sur les réseaux sociaux.

Fait qui interpelle, aucune effraction n'a été décelée sur la porte principale de la maison. C'est par celle-ci que les présumés voleurs-meurtriers sont entrés. Ce qui fait que deux hypothèses sont retenues par les enquêteurs. Soit la victime a oublié de verrouiller la porte soit elle connaissait ces personnes et leur a donné l'accès. Mais les officiers du surintendant de police Daniel Monvoisin de la Criminal Investigation Division (CID) et ceux de la Major Crime Investigation Team (MCIT), menés par l'assistant surintendant de police (ASP) Luciano Gérard, n'écartent pas d'autres hypothèses entourant cette agression. Ces enquêteurs sont aussi épaulés par des policiers du Field Intelligence Office de la division.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.