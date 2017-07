Afrique: Premiers quarts de finale MC Alger-Club Africain et FUS Rabat-CS Sfaxien

Il ne fallait pas arriver en retard ni être trop pressé de quitter le Stade Taïeb Mhiri à Sfax pour la rencontre entre le CS Sfaxien et le Mouloudia Club d'Alger. Non pas qu'il y ait eu un suspens fou, les deux équipes ayant déjà leur billet en poche pour les quarts de finale, le seul enjeu étant la première place.

Sur le terrain, les choses n'ont pas traîné puisque sur la première offensive les Tunisiens ont ouvert la marque par Firas Chawat (1-0, 2'). Ceux qui étaient venus et étaient restés n'auront pas regretté le finish de la partie puisque les locaux devaient ajouter trois autres buts, signés Firas Chawat, encore lui, (89'), Oussema Amdouni (90+4) et Alaa Marzouki (90+6). Une lourde défaite, la première en six matches des Algériens, avec une addition corsée.

Désormais les deux lauréats du groupe B connaissent leurs adversaires des quarts de finale de la Coupe de la Confédération Total. Ce sera le Club Africain de Tunis pour le MC Alger, avec première manche à Alger et le FUS de Rabat pour le CS Sfaxien avec le premier match dans la capitale marocaine. C'est une certitude, il y aura au moins deux équipes du Nord en demi-finales.

Dans l'autre rencontre du groupe B, Platinum Stars a été tenu en échec par Mbabane Swallows, 2-2. Les Swazis ont pourtant mené 2-0, buts de Wonder Nhleko (21') et de Wilson Ndzinina (69') avant de se laisser rejoindre au cours des dix dernières minutes sur deux actions de Robert Ng'ambi (80' et 87').