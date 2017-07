Cameroun: Economie numérique - Les parlementaires à la page

Et pour appuyer cette idée, le ministre des Postes et des Télécommunications, Minette Libom Li Likeng, a mentionné qu' « il faut qu'on organise le cyber espace comme on a organisé l'espace réel avec la police, les contrôles, les libertés d'expression. Aujourd'hui on tire sur les réseaux sociaux, mais, il faut un bon usage de ces réseaux ».

Un séminaire sur l'économie numérique au Cameroun s'est achevé hier au palais de verres de Ngoa-Ekellé, à l'initiative de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), en étroite collaboration avec le Réseau des parlementaires chargé des TIC (Repatic). Présidés par l'honorable Théophile Baoro, vice-président de l'Assemblée nationale, ces travaux ont permis aux participants de tabler sur l'importance de l'économie numérique au Cameroun, présentée comme pivot et moteur du développement économique, social et culturel.

