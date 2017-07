Angola: BNA veut une politique monétaire axée sur l'agriculture

Luanda — L'Angola doit se tourner vers une politique monétaire axée sur l'agriculture, la production nationale et la compétitivité, a déclaré vendredi à Luanda, le gouverneur de la Banque Nationale d'Angola (BNA), Valter Filipe da Silva.

Intervenait à la clôture du VII Forum Banque-Règlement et supervision bancaire, parrainé par le journal Expansion, le gouverneur de la BNA a dit que des instruments étaient en cours de création pour garantir qu'il y ait de l'investissement dans le secteur agricole.

Selon le gestionnaire, la politique de taux de change devrait continuer à fournir des devises sur le marché, pas très administrativement, mais donnant une plus grande disponibilité au système bancaire, en regardant le plan d'affaires et le plan de crédit des banques commerciales pour que ces devises soient effectivement pour la production agricole.

Valter Filipe da Silva a préconisé que la priorité devrait être accordée à la production de maïs et de soja pour réduire les importations de farine et d'autres produits tels que les aliments pour animaux et augmenter la production de viande.

Pour lui, l'Angola doit opter pour une politique monétaire axée sur l'agriculture, la production nationale et la compétitivité et opter aussi pour le dialogue entre l'Association angolaise des banques (ABANC), les secteurs bancaire, fiscal, productif et commercial, visant le nouveau cycle angolais, dont le moteur est le système bancaire et non l'Etat.

Selon le gouverneur de la BNA, dans le contexte actuel, il est nécessaire d'avoir un système financier d'inclusion, mais aussi un instrument pour la justice sociale, la lutte contre la corruption et le favoritisme.

« Si nous voulons la prospérité pour tous, on doit lutter contre l'injustice sociale qui se fait par le biais du système bancaire, de l'octroi de crédit, de la réglementation, de la surveillance, du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, optant pour une bonne gestion, l'éthique et être au service du peuple et de la prospérité» , a-t-il dit.

Le Forum Expansion vise à abordé, dans des conférences, des séminaires, des débats, des questions pertinentes sur l'économie angolaise.

Lors de l'événement les participants ont abordé les modèles et les tendances mondiales en matière de réglementation et supervision bancaire afin de montrer les voies, proposer des procédures, des attitudes et des comportements, contribuant ainsi à l'affirmation en Angola des banques solides et durables pour financer l'économie, en aidant la création d'emplois et de richesses.