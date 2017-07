Ile Maurice: Enfant retrouvée à Goodlands - «Je veux récupérer ma fille», dit la mère

Après Hector Tuyau qui craint pour sa sécurité, c'est au tour de Mes Neelkanth Dulloo et Rama… Plus »

Du côté de la CDU, une source nous explique qu'une visite sera organisée, la semaine prochaine, entre la mère et l'enfant. Toutefois, Natacha Jean ne pourra récupérer sa fille tant que la charge provisoire qui pèse sur elle ne soit rayée. En effet, une accusation d'«abandoning child» a été retenue contre la mère de 22 ans, domiciliée à Résidence Ste-Claire. Elle a été arrêtée dimanche dernier et relâchée lundi après sa comparution en cour de Pamplemousses. Elle a pu recouvrer la liberté contre une caution de Rs 4 600.

«Je n'arrive plus à manger ni à dormir. Je ne cesse de penser à ma fille, surtout la nuit. Lorsque je ferme les yeux, je la vois, seule», confie Natacha Jean. Six jours ont passé depuis qu'elle est sans nouvelles de sa fillette de deux ans. Celle-ci a été placée sous la protection de la Child Development Unit (CDU) depuis qu'elle a été trouvée, errant seule dans la rue aux petites heures du matin.

