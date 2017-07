Afrique: Le Club Africain et le FUS de Rabat en quarts de finale

Le FUS totalise le même nombre de points (9) que Kampala mais devance les Ougandais sur leur face-à-face, victoire 3-0 à domicile, défaite 1-3 en Ouganda. Un but en or inscrit par le milieu de terrain ivoirien Lamine Diakité à seulement cinq minutes du coup de sifflet final. C'était le 2 juillet dernier ?

Seule contrariété pour les Rouge et Blanc, ils pourraient rencontrer le CS Sfaxien en quart de finale si ce dernier termine deuxième du groupe B, sa position actuelle. Tout dépendra du résultat samedi soir du match entre le triple vainqueur de l'épreuve et le MC Alger qui occupe actuellement la première place.

