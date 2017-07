Algérie: La conduite aérienne d'ammoniac, un danger permanent à Annaba

Les habitants de la cité Seybouse (ex Joanonville) située à deux kilomètre au sud du chef-lieu de wilaya d'Annaba vivent dans la peur constante. Une sorte d'épée de Damoclès est suspendue au-dessus de leurs têtes avec la présence d'une conduite aérienne d'ammoniac qui transporte le dangereux produit chimique du complexe pétrochimique Fertial au port d'Annaba d'où il est exporté. Ladite conduite qui longe la route principale avec, juste en face, des centaines d'habitations, est portée par des supports et entourée de fil de fer barbelé pour protéger le pipe.

Mais en dépit de ces précautions, la conduite reste cependant exposée à tous les risques. En effet, en dehors des phénomènes naturels, températures excessives en été et fortes pluies en hiver, ce sont des centaines de camions semi-remorques qui empruntent cette route avec des risques d'accidents qui pourraient endommager la conduite et provoquer des fuites d'ammoniac. Or, une fuite de ce produit chimique létal serait une catastrophe sans précédent pour cette ex station balnéaire située à quelques mètres de la mer. En effet, une fuite de ce gaz peut causer la mort de milliers de personnes se trouvant aux abords immédiats du site, mais aussi celles habitant à des kilomètres à la ronde qui pourraient souffrir de lésions graves.

Selon les spécialistes, une exposition sévère à court terme peut causer des répercussions graves à long terme. Ce gaz dense à très basse température se propage alors au sol sous la forme d'un nuage blanc, dont la teneur peut atteindre plusieurs grammes par mètre cube d'air, concentration très nocive, entraînant une mort rapide. Les symptômes peuvent se manifester des heures après l'exposition et sont aggravés par l'effort physique.

Ce sont donc des milliers de citoyens qui sont menacés de mort par ce pipe transportant l'ammoniac sans pour autant que des mesures ne soient prises par l'exploitant espagnol en l'occurrence Grupo Villar Mir. En effet, lors des exercices d'alerte à l'ammoniac effectués au sein du complexe, le plan d'évacuation, incluant points de rassemblements et équipements de sécurité, ce sont uniquement les personnels de l'usine qui sont concernés, les populations habitant la localité mitoyenne en sont exclues. Lors d'un reportage que nous avions effectué pour La Tribune il y a près de deux ans, nous avions soulevé la question de l'évacuation des habitants de la cité Seybouse. Jorge Requena Lavergne, alors directeur général du complexe pétrochimique Fertial, nous avait répondu que l'évacuation des populations relève de la responsabilité de la wilaya. Depuis, rien n'a été fait et le danger est toujours présent. Les habitants vivent toujours avec cette peur et n'ont d'autres recours que de prier qu'il n'y ait pas un quelconque incident.