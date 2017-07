Algérie: Dispositif spécial de la gendarmerie et de la police pour la saison estivale

27 000 gendarmes ont été mobilisés par le Commandement de la Gendarmerie nationale dans le cadre de son dispositif spécial pour l'application du plan exceptionnel estival Delphine. Ce plan vise la sécurisation des plages, des quartiers sensibles et des routes qui connaissent une activité intense des citoyens, a fait savoir l'institution citée dans un communiqué rendu public.

«Les services de la Gendarmerie nationale qui contribuent à l'élaboration de plans périodiques répondant à des exigeantes exceptionnelles notamment durant la saison estivale, ont mobilisé 27 000 gendarmes pour assurer la sécurité de 331 plages parmi les 399 autorisées à la baignade, soit 82% du total des plages», précise le document.

Dans son texte, la Gendarmerie nationale a ajouté que, dans le même objectif, 2 000 véhicules, 2 500 motocycles et 38 brigades cynotechniques, ont été mobilisés, tout en veillant à l'application rigoureuse des lois relatives à l'utilisation des différentes embarcations (à voile ou à moteurs).

Les services de la Gendarmerie nationale avaient pris, également, des mesures tels que le renforcement de l'activité des brigades territoriales de sécurité routière, des sections de sécurité et d'intervention par des patrouilles pédestres et mobiles, en vue de mettre en échec toute tentative ou intention criminelle qui pourrait porter atteinte à l'ordre public, est noté dans le communiqué.

La même source souligne, aussi, qu'une série de mesures visant la facilitation du trafic routier et la surveillance des axes et chemins empruntés par les citoyens lors de leur déplacements, a été prise en vue de garantir un service public de qualité au profit des citoyens, et assurer une intervention rapide et efficace.

La Gendarmerie n'a pas manqué d'expliquer que par souci de préserver l'ordre public, le dispositif a été placé au niveau des différentes brigades opérationnelles fixes et mobiles, notamment au niveau des routes principales, tout en renforçant le contrôle et la fouille à travers les barrages, et la présence sur les lieux fréquentés par le citoyen.

Pour conclure, les services de la Gendarmerie nationale ont rappelé que le numéro vert 10 55, le site www.ppgn.mdn.dz, consacré aux doléances ainsi que le site tariki.dz sont mis la disposition des citoyens 24/24h pour toute demande de secours, d'intervention ou d'informations et renseignements utiles concernant le réseau routier.

De son côté, la Sureté nationale a également mobilisé 12 000 policiers, tous grades confondus, et ce, dans le but de garantir les meilleures conditions de traitement aux citoyens au niveau des postes frontaliers terrestres, maritimes et dans les aéroports durant la saison estivale. «La police des frontières va procéder à ce sujet au renforcement de ses éléments au niveau des postes frontaliers terrestres, et ce, pour diminuer le temps d'attente des passagers», a annoncé le commissaire de police, Hamid Zouigher.