Algérie: Quand le commerce informel se redéploye

Par un simple hasard nous avons été confrontés à une bien étrange vente aux enchères de véhicules. Celle-ci se déroulait dans un bois et plus précisément dans une partie de la grande forêt de Baaraouïa, à hauteur de la ville du Khroub.

Alors que nous nous rendions à Ali-Mendjeli, notre attention a été attirée par une effervescence inhabituelle à la lisière de ladite forêt, laquelle n'avait pour habitude d'accueillir que quelques véhicules de personnes qui y venaient pour soit se protéger du soleil momentanément soit s'adonner à un exercice physique : marche, footing, jogging...

Or, les personnes qui rejoignaient le bois n'avaient rien de promeneurs ou sportifs amateurs et pour cause ils portaient tous une tenue de ville plutôt ordinaire. Par curiosité mais aussi par déformation professionnelle, nous nous sommes fondus avec le groupe qui n'arrêtait pas de prendre du volume avec l'arrivée incessante d'autres personnes. A un moment, l'une d'elles prendra la parole, demandera le silence et sollicitera l'attention des autres. Et la personne concernée de brandir un paquet de carrés de papier bristol sur lesquels étaient inscrits des numéros et un nombre indiquant une valeur en dinars. En fait, il s'agissait d'une vente aux enchères vraisemblablement informelle d'environ une cinquantaine de véhicules stationnés à côté dans un parking improvisé. Le premier véhicule mis en vente était une Hyundai type Accent avec une mise à prix de départ de 480 000 dinars. Surenchères sur enchères, la voiture sera cédée à 670 000 dinars. Il y a lieu de souligner qu'à côté de cet espace improvisé et ponctuel d'une vente aux enchères peu ordinaire, il y avait un parking qui l'était tout autant puisque deux jeunes, un chien en laisse, nous ont sollicité pour le payement d'un droit de stationnement et, comble de l'ironie, délivrant même un ticket en bonne et due forme.

Contacté au sujet de cette étrange vente, B. R., commissaire-priseur membre de la Chambre régionale de la corporation, nous dira son étonnement, considérant qu'il s'agit forcément là d'une procédure illégale dont il ne s'expliquait toutefois pas l'existence. Et notre interlocuteur de nous indiquer les conditions dans lesquelles une vente aux enchères se faisait de manière réglementaire : «Il y a initialement le contact avec le ou les vendeurs, des documents administratifs à remplir, une publicité, des délais et la proclamation de la date retenue pour la vente. Tout cela bien entendu dans un espace public, protégé et en présence le cas échéant d'huissiers, malgré notre qualité de magistrats, des membres chargés de l'organisation de l'opération.» Qu'est-ce qui pourrait expliquer alors cette vente informelle ? «Forcément à gagner à moindre frais de l'argent et bien entendu de n'avoir pas à payer des redevances aux services des impôts, puisqu'en ce qui nous concerne nous leur reversons 2,5% des 5% qui nous sont versés par le ou les acquéreurs d'un ou des lots», dira le commissaire-priseur. Pourrait-il alors s'agir aussi de véhicules volés, maquillés ? «Nous ne pouvons pas nous engager sur une telle hypothèse mais il n'en est pas moins certain que l'opération est frauduleuse dans sa conception si tel est comme vous nous l'avez décrite.»

Soulignons cependant que la lisière de la forêt est située à une dizaine de mètres d'une importante route nationale et, au moment où se tenait la vente, plus d'une dizaine de véhicules de police et de gendarmerie sont passés sans qu'aucun d'eux ne s'arrête malgré l'attroupement en question qui, pour ne pas être habituel, aurait dû logiquement interpeller les membres des services de sécurité évoqués.