Congo-Brazzaville: Législatives 2017 - Ferréol Gassackys opte pour une campagne de proximité

Le candidat du Parti congolais du travail (PCT) dans la troisième circonscription électorale de Poto-Poto (troisième arrondissement de Brazzaville), Ferréol Gassackys, multiplie des contacts avec ses futurs électeurs. Il a opté pour une campagne de proximité.

Ferréol Gassackys se dit être plus proche des populations par le fait qu'il est conseiller municipal et départemental de Brazzaville. Partout où il est passé, le candidat du PCT a expliqué aux populations le rôle d'un député qui se résume pour l'essentiel, a-t-il dit, au vote des lois, au contrôle de l'action gouvernementale et au plaidoyer pour l'amélioration des conditions de vie des populations auprès des pouvoirs publics.

« Au cours de notre mandat de conseiller municipal, nous avons pu identifier les maux qui minent la population congolaise, en général et celle de Poto-Poto, en particulier. Maintenant que nous envisageons être député, nous connaissons comment mener le combat pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Je ne voudrais pas être démagogique en promettant de construire les infrastructures diverses dans ma circonscription électorale. Ce n'est pas ça le rôle du député », a-t-il indiqué.

Pour avoir pris la température de la circonscription électorale, à travers les rencontres avec la population, a-t-il renchéri, le candidat du PCT à Poto-Poto se dit moins inquiet pour le vote du dimanche 16 juillet.

« ... Je suis un enfant de Poto-Poto et beaucoup de personnes qui y habitent me connaissent. Cependant, en de tels moments, il est nécessaire de venir vers la population. Je vous dis que la température est bonne. Je ne vais pas me baigner dans un optimisme ou une euphorie exagérée. Mais, je pense que l'on peut avoir raison d'être satisfait parce que le message passe bien et l'on ressent une synergie avec mes futurs électeurs », a-t-il conclu.

Notons que le samedi 8 juillet, Ferréol Gassackys a organisé une marche à travers les ruelles de sa circonscription électorale. Cette activité a mobilisé beaucoup de monde.