Ile Maurice: Vers l'adhésion de Danielle Selvon MMM

Sollicitée par l'express, Danielle Selvon confirme ce rapprochement avec les Mauves. «En effet, j'ai un bon contact avec le MMM et je vais donner un coup de main en cas de partielle. Pour moi, le MMM est le seul parti qui ne traîne pas de casseroles. Paul Bérenger m'a toujours soutenue au Parlement et le MMM a bien accueilli le projet de société que j'y ai présenté», dit-elle.

L'avenir en mauve pour Danielle Selvon ? Le nom de la députée indépendante a été cité, mercredi, lors du comité régional du n°13 Rivière-des-Anguilles-Souillac par nul autre que le leader du Mouvement militant mauricien (MMM) lui-même, Paul Bérenger. Danielle Selvon se rapprocherait de plus en plus du MMM et pourrait même rejoindre le parti avant les prochaines élections générales.

