L'Assemblée nationale a voté à la majorité des voix hier, jeudi 06 juillet, le projet de loi n°22/2017 portant modification de l'article L 78 du Code électoral. Réunis en session extraordinaire, la représentation a validé le «consensus» de la Cena avec les acteurs politiques, malgré les cries d'orfraie de l'opposition parlementaire.

Les électeurs qui ne voudraient pas prendre, lors du scrutin législatif, la totalité des 47 bulletins en compétition pourront le faire tranquillement sans violer les dispositions du Code électoral. Réunie en session extraordinaire hier, jeudi 6 juillet, l'Assemblée nationale a voté le projet de loi n°22/2017 portant modification de l'article L78 de la Loi n°2017-12 du 18 janvier portant Code électoral. Le vote est intervenu après un débat tendu de plus de quatre tours d'horloge entre majorité et opposition. En effet, les 58 parlementaires qui ont parole, lors de cette première séance extraordinaire, n'ont fait que renforcer le statu quo déjà constaté depuis l'annonce par la Cena de cette proposition de modification du Code électoral qui vise à autoriser l'électeur, le jour du scrutin, à prendre au minimum 5 bulletins sur les 47 en lice afin de «rendre le vote rapide».

Estimant que la plupart des 34 listes qui avaient donné leur accord pour la modification de l'article 78 sur les 44 présentes, lors de la rencontre entre la Cena et les acteurs politiques, ne sont pas membres de l'opposition, Aïda Mbodj, présidente du Groupe parlementaire des libéraux et démocrates a demandé le retrait du texte et la poursuite de la concertation entre pouvoir, opposition et société civile pour trouver une meilleure formule pour le vote du 30 juillet. Ouvrant le bal des interventions, le député Samba Bathily a clairement assuré qu'il ne votera cette loi en invitant le ministère de l'Intérieur à prendre toutes les dispositions pour rendre les cartes accessibles aux citoyens. En effet, selon lui, le débat de fond en l'état actuel du processus électoral, c'est la distribution des cartes qui constitue la principale menace sur les prochaines législatives et non la modification de l'article L78. Abondant dans le même sens, le député-maire de la commune de Dalifort et tête de liste départementale de Pikine de la coalition Manko Taxawu Senegaal, Idrissa Diallo, a estimé pour sa part que le secret vote ne sera plus garanti avec la modification de l'article.

Par ailleurs, il n'a pas manqué lui aussi d'interpeller le ministre de l'Intérieur sur les lenteurs dans la distribution des cartes. «Le vote de cette loi ne fera pas grandir notre démocratie. En plus, le consensus qui a toujours prévalu au Sénégal doit être sauvegardé et maintenu. Le choix des 5 bulletins va provoquer des frustrations dans les bureaux de vote, le jour du scrutin, et créer des tensions», a averti pour part la députée Seynabou Wade. «Notre démocratie est en danger et les législatives seront un tournant. Ces élections sont aujourd'hui menacées par la limitation du droit du vote, la distribution des cartes d'électeurs. Je vous invite, Monsieur le ministre de l'Intérieur, à dire la vérité à ces milliers de Sénégalais qu'ils ne pourront pas tous disposer de leurs cartes d'électeur avant le jour du vote. Il y a trop de mensonge autour de la modification de l'article 78. Sur les 47 listes, le régime a financé une trentaine. Donc, retirez ces listes et nous aurons une bonne élection», a lancé de son côté Oumar Sarr, secrétaire général national adjoint du Pds.

Abondant dans le même sens que ces collègues, Me El hadj Moustapha Diouf a demandé la motion préjudicielle en convoquant l'article 75 pour un ajournement des débats jusqu'à ce que les acteurs politiques se réunissent pour trouver un consensus autour de cette question. En effet, selon lui, la Cena n'avait aucune compétence pour convoquer la classe politique et parler de cette question. «Le rôle de la Cena se limite à la supervision des élections. Et, dire qu'il y a un large consensus des acteurs politiques autour de ce texte de loi, c'est faux. Car, il n'y avait pas des représentants des grands partis de l'opposition tels que le Parti démocratique sénégalais (Pds), Rewmi, le Grand parti de Malick Gakou ou encore les partisans de Khalifa Sall pour ne citer que ceux-là à la rencontre», a-t-il rappelé non sans interpeller directement la majorité sur sa responsabilité, en cas de troubles post électoraux.

Soumis au vote, après avis favorable à poursuivre les débats du président de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, du rapporteur général de cette commission et du ministre de l'Intérieur, cette motion préjudicielle sera finalement rejetée par les députés de la majorité. Prenant la parole, Thierno Bocoum, député rewmiste, est revenu à la charge en soulignant pour sa part que le protocole additionnel de la Cedeao a parlé d'acteurs politiques et non de listes. S'adressant ainsi à ses collègues de la majorité, il a prévenu que cette loi ne garantit pas le secret du vote et que son adoption sera tout simplement du forcing.

LA MAJORITE ACCUSE L'OPPOSITION DE SOULEVER UN DEBAT ABSURDE

Toutefois, du côté de la majorité, on a été très loin d'être convaincu par ces nombreux appels de l'opposition. La plupart des députés de la majorité qui ont pris la parole n'ont pas mis du temps d'ailleurs pour accuser l'opposition de soulever un débat absurde. Pour cause, ils ont estimé que la modification de l'article L 78 n'entachera en rien la crédibilité du vote. Selon eux, cette modification permettra au contraire à l'électeur qui le désire de passer moins de temps dans le bureau, en ne prenant qu'au moins 5 bulletins le jour du scrutin. « La modification de la loi n'empêchera pas l'électeur qui le souhaite de prendre les 47 listes. Elle permet seulement à celui qui veut prendre moins de bulletins de la faire sans violer la loi», a souligné le député Oumar Seck.

A sa suite, le député Abdou Ndiaye, invitant ses collègues de l'opposition à revenir à de meilleurs sentiments, a soutenu que tout le monde est d'accord que les 47 listes constituent un risque sur le taux d'abstention. Prenant la parole, le député-maire de Bignona, Mamadou Lamine Keita, qui a récemment rejoint le camp du pouvoir après plusieurs années dans le Pds dit se retrouver dans ce projet de loi qui répond parfaitement aux préoccupations des populations. S'agissant de la violation supposée du principe du secret de vote évoquée par l'opposition, il a indiqué précise que le secret du vote est garanti par l'isoloir. De son côté, le président du Groupe parlementaire de la majorité, Moustapha Diakhaté, accusant ses collègues d'en face d'être une opposition de crise et en crise, a estimé lui aussi au sujet de la violation du secret de vote que ce principe est garanti par deux éléments que sont l'isoloir et l'enveloppe.

ABDOULAYE DAOUDA DIALLO CADRE L'OPPOSITION

Pour sa part, le ministre de l'Intérieur, venu défendre ce projet de loi a tenu à apporter des éclairages sur un certain nombre de questions comme la problématique de la distribution des cartes d'identité et l'impact de cette modification sur le protocole de la Cedeao. Sous ce rapport, il a même annoncé qu'à la date du 3 juillet dernier, 5 042 437 cartes ont été confectionnées sur 6 200 000. Poursuivant son propos, Abdoulaye Daouda Diallo a informé que la totalité des cartes de la diaspora (256 000) ont été envoyées. S'agissant des lenteurs constatées dans la distribution de ces cartes, le ministre renseigne avoir donné aux autorités administratives, notamment les préfets et les sous-préfets en rapport avec la classe politique, si le besoin se fait sentir, de procéder à la création d'autres commissions de distribution des cartes. Dans la foulée, Abdoulaye Daouda Diallo a annoncé avoir déjà lancé la commande d'impression de trois cents vingt-neuf millions de bulletins de vote. S'agissant par ailleurs de l'impact que pourrait avoir cette modification du Code électoral sur le protocole additionnel de la Cedeao, le ministre de l'Intérieur a été formel. Pour lui, « cette modification cadre bien avec le protocole A/Sp/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnel au protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité». Avant de rappeler que 76% des acteurs présentes à la rencontre avec la Cena ont adhéré à la proposition de modification de l'article L78. Par ailleurs, il a également précisé que cette disposition, une fois adoptée, va servir désormais pour toutes les élections auxquelles prendraient part des candidats ou des listes de candidats dont le nombre serait égal ou supérieur à cinq (5).