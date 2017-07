Togo: De l'énergie solaire à petit prix

Cette technologie est parfaitement adaptée pour le Togo. L'extension du réseau filaire aux zones reculées prendrait des années et couterait des milliards. Les kits indépendants permettent des raccordements faciles (Ignite atteint le record de 1.500 maisons par jour !), de fournir de l'énergie à des tarifs très économiques et de raccorder les équipements électroniques comme les téléphones et la télévision.

Ignite est l'une des entreprises les plus dynamiques du secteur, implantée dans plusieurs pays, notamment au Rwanda où elle équipe 250.000 foyers ruraux en énergie renouvelable et bon marché. Montant du projet autofinancé, 50 millions de dollars.

