Angola: Le pays indemne de fièvre jaune

Luanda — Le secrétaire d'Etat à la Santé, Eleuterio Hivilikwa a déclaré vendredi, à Luanda, que l'épidémie de fièvre jaune en République d'Angola est sous contrôle.

Se prononçant lors de la présentation du rapport de la septième phase de la campagne de vaccination contre la fièvre jaune et les perspectives, Eleuterio Hivilikwa a dit être, cependant, nécessaire d'améliorer et de renforcer la vaccination systématique contre la fièvre jaune chez les enfants âgé d'un an, car l'Angola se trouvait dans la zone endémique de fièvre jaune d'Afrique.

Il a rappelé que du 5 décembre 2015 au 23 juin 2016, l'Angola avait enregistré l'une des plus importantes épidémies de fièvre jaune urbaine en Afrique, ce qui avait mis en danger la santé et la vie de milliers de personnes.

Le foyer a d'abord été détecté dans la province de Luanda ayant inquiété le monde entier pour ses conséquences imprévisibles, à cause de la présence du moustique Aedes aegypti dans plusieurs pays en Afrique, en Asie, en Europe et en Amérique.

« Les efforts pour lutter contre l'épidémie ont été déployés dans un contexte de crise économique et financière, mais des fonds ont été mis à la disposition par l'exécutif angolais pour l'achat de vaccins et la mise en œuvre des activités du domaine en mobilisant la société civile, les partenaires nationaux et internationaux», a-t-il dit.