Afrique: La Conférence de la FAO s'achève avec l'adoption du Programme de travail et budget 2018-2019

Maintien du budget inchangé en valeur nominale, sans modification des contributions statutaires et des ouvertures de crédits nettes par rapport à 2016-2017 grâce à l'absorption des accroissements de coûts et à la réaffectation des économies dans des domaines prioritaires.

Le Directeur général a indiqué que le Plan à moyen terme et le Programme de travail et budget 2018-2019 ont été conçus sur la base de quatre principes principaux:

M. Graziano da Silva a souligné que le caractère central de l'alimentation et de l'agriculture dans l'agenda de développement durableinduit que les efforts de la FAO sont intrinsèquement pertinents pour atteindre les ODD et la réalisation d'un monde libéré de la faim, un monde Faim Zéro.

M. Graziano da Silva a fait observer qu'au cours des cinq dernières années, la FAO avait recentré son champ d'action et adopté une approche plus globale pour affronter les défis complexes et interconnectés tout en renforçant simultanément sa présence sur le terrain ainsi que son niveau de capacité global.

La Conférence a également salué les progrès réalisés par la FAO dans le processus de décentralisation qui a permis à l'Organisation de renforcer la coordination avec les partenaires nationaux et le développement de partenariats stratégiques avec d'autres parties prenantes, notamment le secteur privé, le monde académique et les acteurs essentiels du développement de la société civile.

Le thème du biennium se situe dans le droit fil de la Stratégie adoptée par la FAO sur le changement climatique et du lancement du Programme d'action global sur la sécurité alimentaire et la nutrition des petits Etats insulaires en développement, a indiqué la Conférence.

La Conférence a pris note du rôle important que la FAO doit apporter aux pays en développement en les aidant à mettre en œuvre leurs contributions nationales spécifiques dans le cadre de l'Accord de Pariset dans leurs efforts d'adaptation et de renforcement de la résilience face au changement climatique tout en contribuant, dans la mesure du possible, à son atténuation.

La Conférence a également adopté le thème proposé pour le biennium 2018-2019- Le changement climatique et son impact sur le travail de la FAO - tout en soulignant"la pérennité de cette proposition" à la lumière des développements sur la scène mondiale, notamment l'Accord de Paris sur le climat et l'Agenda 2030 de développement durable.

"Nous devons mettre en œuvre des systèmes alimentaires durables qui prodiguent à tous, aujourd'hui et demain, des aliments accessibles et nutritifs ainsi que la résilience face aux changements ", a ajouté le Directeur général de la FAO. "Nous avons entendu votre appel adressé à la FAO en vue de renforcer son travail sur le changement climatique. Désormais nourrir l'humanité doit aller de pair avec la préservation de la planète."

Dans le cadre de la Conférence de la FAO,qui s'est achevée aujourd'hui au terme d'une semaine de travaux, les membres de l'Organisation ont approuvé à l'unanimité le Programme de travail et budget du prochain exercice biennal tout en saluant les efforts déployés par cette agence de l'ONU en vue d'atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) et l'Agenda 2030 de développement durable.

