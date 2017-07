Cameroun: Mgr Samuel Kleda (sur le rapport d'autopsie de Mgr Bala) - « Nous maintenons notre position »

Devant la presse cette matinée du 08 juillet 2017 à Yaoundé, le président de la Conférence épiscopale du Cameroun a, subtilement laissé entendre que la conviction des ses pairs, que l'évêque de Bafia « a été brutalement assassiné », n'a pas bougé d'un iota.

Ce matin, les Hommes de média, étaient conviés au point de presse que devait donner Mgr Samuel Kleda, par ailleurs président de l'Association des conférences épiscopales de la région Afrique centrale (Acenac), laquelle tient sa 11ème Assemblée plénière ordinaire du 08 au 16 juillet courant à Yaoundé. Seulement, la grande affluence trop peu observée aux journalistes aux évènements du week-end, était loin d'être fortuite.

Venus très nombreux, ceux-ci, sont venus sortir la Conférence épiscopale du Cameroun, de sa curieuse discrétion, après le très controversé et laconique communiqué de presse du procureur de la République de Yaoundé, faisant état de ce que, « la noyade est la cause la plus probable de la mort de l'évêque ». Un vrai camouflet pour la Conférence épiscopale du Cameroun.

Parvenu à la séance de questions - réponses, le modérateur du point de presse qui annonce deux questions seulement, sait que la tentative de canaliser les journalistes sur le sujet à l'ordre du jour, est vaine. Polycarpe Essomba le correspondant de Radio France internationale (Rfi) à Yaoundé, trahit ce pour quoi, les journalistes se sont rués ce matin à la Conférence épiscopale, sise au quartier Mvolyé à Yaoundé. Notre confrère interroge Mgr Samuel Kleda sur le

scénario relatif au communiqué publié sur l'autopsie de l'évêque de Bafia. « Nous (Conférence épiscopale du Cameroun, Ndlr) maintenons notre position », lui répond le prélat. « Avez-vous effectivement réceptionné la dépouille de l'évêque comme annoncé par le procureur de la République ? », relance Polycarpe Essomba. « Un corps ne disparait jamais », lui répond laconiquement Mgr Samuel Kleda. « A quand les obsèques ? », revient à la charge, le journaliste de Rfi.

C'est sur ces entrefaites, que s'est refermé le point de presse sur l'Assemblée plénière de l'Acenac dont le thème est : « Œcuménisme et dialogue inter religieux ». Une tribune qui a permis à Mgr Kleda de préciser qu'à cause de l'intolérance religieuse, la région Afrique centrale est en proie à d'insoutenables violences. « Au nom de dieu, certains brûlent, pillent et tuent. Raison pour laquelle nous avons convié plusieurs responsables d'autres congrégations religieuses, afin que soit débattue, le libre arbitre qu'à tout le monde d'adhérer à la religion qui lui plait », dira-t-il.

Tout en souhaitant un repos éternel à l'âme de Mgr Jean-Marie Benoit Bala, Mgr Samuel Kleda a souhaité que les travaux qui s'achèvent le 16 juillet prochain, soient un sujet de progrès pour l'Eglise catholique en Afrique centrale.

Avec ce subtil désaveu du communiqué du procureur de la République de Yaoundé sur la mort de Mgr Bala, c'est un bras de fer épique qui s'annonce peut-être entre le clergé catholique du Cameroun et le pouvoir de Yaoundé. Les évêques, convaincus de l'assassinat brutal de leur collègues et frère, ne croyant pas manifestement, à l'analyse des dires du président de la Conférence épiscopale, à la thèse de la noyade.