Afrique: TP Mazembe et SuperSport Utd en quarts de finale

La deuxième période sera guère différente de la première avec toujours cette maîtrise du jeu en faveur des locaux mais toutes ses attaques se révèlent inopérantes. Il faudra attendre la fin de la rencontre pour assister à la victoire de Mazembe. Contrôle dans la surface de Nathan Sinkala, enchaînement immédiat d'une volée sur laquelle le gardien Khadim Ndiaye est pris de court (2-1, 82'). C'est fini pour les Rouge et Blanc de Conakry. Les Corbeaux restent dans la course. Avec 12 points, ils précèdent au classement final SuperSport, 10 points, et Horoya, 9 points. Pour Mounana, la phase de groupes de la Coupe de la Confédération Total 2017 se termine comme elle avait commencé par une défaite et un compteur points qui est resté bloqué à zéro.

D'entrée ils se sont imposés maîtres du jeu et c'est le plus logiquement qu'ils ont ouvert le score sur un centre à ras de terre de leur maître à jouer zambien, Rainford Kalaba, pour Deo Kanda (1-0, 14'). Sur leur lancée les Corbeaux se laissent surprendre par Ibrahima Sory Sankhon qui décale du côté gauche de la surface Dipita Francis. Le Camerounais du plat du pied, place le ballon côté opposé pour tromper Ley Matampi (1-1, 37').

