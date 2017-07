Nigeria: Le pays face au risque sanitaire des épidémies de méningite

Ajoutés à cela, les problèmes d'eau et de malnutrition mais aussi d'autres infections telles que la rougeole, le choléra ou encore la fièvre Lassa viennent compliquer la gestion des risques sanitaires du Nigeria. Pour de nombreux acteurs, cette épidémie de méningite C a révélé la faiblesse du système de surveillance, mais aussi la lenteur dans le déclenchement des alertes.

Le défi est de taille car le Nigeria est toujours exposé aux autres formes de méningite et la production de vaccins contre la méningite C est lente à l'échelle mondiale. Les régions où cette infection se développe sont souvent difficiles d'accès comme le nord-ouest du pays. D'autres zones, comme le Nord-Est, sont fragilisées par l'insurrection de Boko Haram. La région du Lac Tchad avec ses millions de déplacés est également un sujet de préoccupation majeure.

Le bilan est lourd, 1 000 personnes sont mortes de cette forme de méningocoque rare. Cette infection a principalement touché des Etats du Nord-Ouest, avec comme épicentre l'Etat de Zamfara. Le Nigeria fait partie de la ceinture africaine de la méningite. C'est aussi l'un des trois pays dans le monde avec l'Afghanistan et le Pakistan où la méningite tue le plus. Il pourrait faire face dans les prochaines années à la menace de nouvelles crises importantes liées à cette souche C de la méningite.

