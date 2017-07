Afrique: 9 juillet 2002 - De l'OUA à l'Union africaine

Projet ambitieux, calqué sur celui de l'Union européenne, plusieurs années ont été nécessaires pour renouveler et consolider le projet d'intégration politique et économique dont les bases avaient été esquissées par l'OUA. Kenneth Kaunda, le seul père fondateur de l'OUA encore en vie, témoignait ce 9 juillet 2002, sur l'antenne de RFI, des espoirs et interrogations qui ont accompagné cette naissance.

Dans le berceau de la nouvelle organisation panafricaine ont été déposés les espoirs et aspirations de l'Afrique, développement socio-économique, union politique, des enjeux déjà chers à l'OUA. Créée en 1963 à Addis-Abeba par 32 États africains qui avaient accédé à l'indépendance, l'OUA a souvent fait la preuve de son inefficacité face aux conflits qui ont déchiré le continent africain depuis les années 1960, mais aussi face aux problèmes majeurs, notamment de santé et de développement, qu'il a connus pendant cette période.

