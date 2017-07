Rwanda: Présidentielle au Rwanda - Deux candidats seront opposés à Paul Kagame

Incumbent president @PaulKagame, independent candidate Philippe Mpayimana & @DemGreenPartyRw's @FrankHabineza to face off in August ballot pic.twitter.com/jPdXQ1BMuF

Les candidatures des trois autres candidats indépendants ont été définitivement rejetées ce vendredi. Selon la commission électorale, ces derniers n'ont pas réussi à recueillir les 600 parrainages de citoyens requis. La NEC a notamment accusé l'un de ces candidats, Diane Rwigara, la fille d'un ancien financier du FPR devenue virulente critique, d'avoir falsifié un certain nombre de ses signatures. Elle n'a pour l'instant pas souhaité réagir. Elle avait assuré avoir collecté plus de 1 100 parrainages. La commission électorale n'en a validé que 572.

