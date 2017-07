Kenya: La commission électorale doit changer d'imprimeur pour les bulletins

Pour l'opposition, qui a intenté de multiples actions en justice contre la commission électorale ces derniers mois, c'est une victoire. Et cela devrait renforcer la confiance des Kényans dans le processus électoral et dans l'indépendance de la justice, estime Dimas Mokua, analyste politique.

Les trois juges de la Haute Cour ont invoqué dans leur verdict le manque de participation des différents acteurs dans l'attribution du marché. Mais ils ont rejeté les accusations de l'opposition, qui dénonçait des liens entre l'entreprise Al Ghurair Printing and Publishing et le président Uhuru Kenyatta.

