Congo-Kinshasa: Une unité militaire belge retenue à Kindu

Onze militaires et une infirmière belges sont bloqués à Kindu, dans la province congolaise du Maniema. Selon un média privé belge, la situation serait liée à la volonté des autorités congolaises de conserver le matériel que ces militaires sont chargé de garder. Thèse catégoriquement démentie par les autorités de Kinshasa.

A la suite en avril de la dénonciation unilatérale par Kinshasa du programme belgo-congolais de partenariat militaire, les unités d'instructeurs belges présentes en RDC ont quitté le pays à l'exception d'un groupe de onze hommes et d'une infirmière, restés au camp Kasuku à Kindu, chef-lieu de la province de Maniema.

Dans un premier temps, leur évacuation a été retardée par l'indisponibilité d'une partie de la flotte de C-130 Hercules S de la force aérienne belge, avarie due, semble-t-il, à une erreur intervenue lors de l'entretien des moteurs.

Dans un second temps cependant, leur départ serait différé en raison d'une tracasserie administrative imposée par les autorités congolaises. En effet, un stock important de matériel est réuni à l'aéroport de Kindu où se trouve le camp en question, dix camions Unimog et véhicules de liaison 4x4 Volkswagen Iltis, partiellement blindés, ainsi que des armes, leurs munitions et des récepteurs de communication cryptés qu'il n'est pas question de laisser sur place.

Or un litige serait apparu entre les Belges, qui estimeraient à 50 le nombre de spécialistes nécessaires au démontage et au chargement de ce matériel, et les Congolais qui entendraient limiter à 20 le nombre de visas qu'ils seraient disposés à accorder pour cette opération. En attendant, les militaires belges à Kindu disposeraient encore de ravitaillement pour une quinzaine de jours.