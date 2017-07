Niger: Alfaga, le champion du monde de taekwondo, nouvel ambassadeur de l'Unicef

Malgré son calendrier chargé, Alfaga Abdoulraza s'engage à honorer son contrat : « Vraiment j'ai les jeux de compétition, le calendrier est vraiment chargé. Mais malgré tout cela, j'ai du temps pour les jeunes. Avec mon coach, on va voir le calendrier. Et Inch'Allah, je serai là pour accompagner l'Unicef ».

Très ému, le champion Alfaga s'est dit heureux d'associer son nom à Unicef-Niger : « La jeunesse aujourd'hui a besoin de nous. On essaie de faire au mieux. Ce qu'on souhait, c'est que demain, on continue à parler du Niger ».

Issoufou Alfaga Abdoulraza est désormais membre de la grande famille de l'Unicef. Il a été nommé vendredi 7 juillet ambassadeur de bonne volonté Unicef-Niger. « Nous sommes heureux de vous avoir avec nous et nous pensons que les jeunes de ce pays ont besoin de vous pour les faire rêver de temps à autre et nous allons essayer de vous utiliser au maximum pour pouvoir inspirer la jeunesse du Niger », a promis Viviane Van Steiterghem, représentante de l'Unicef au Niger.

Âgé de 22 ans et mesurant 2m07, Alfaga, qui s'entraîne en Allemagne, avait déjà ramené une médaille d'argent des Jeux olympiques de Rio de Janeiro en 2016 (la deuxième médaille olympique de l'histoire du pays, la première datait de 1972). Il a été accueilli mercredi à Niamey en héros par des milliers de supporters ivres de joie. Et il a donc décidé de mettre sa notoriété au service des enfants.

