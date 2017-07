Madagascar: Omnisports / Tournoi interdirections - Une CNaPS encore plus solidaire !

Se servir du sport pour rapprocher le personnel autour d'un même objectif qu'est la réussite professionnelle sur fond d'éducation citoyenne et de sens du fair-play.

C'est ce qui a animé la grande famille de la CNaPS réunie hier à Vontovorona pour le coup d'envoi de la troisième édition des Interdirections qui s'est tenu dans une très belle ambiance, autant le dire conviviale.

Le sport est rassembleur. La CNaPS l'a encore mis en avant lors du coup d'envoi des interdirections 2017 d'hier. Une occasion en or pour le Directeur Général Arizaka Rabekoto Raoul de rappeler la devise de la CNaPS quand il disait « CNaPS ensemble, évaluer le passé, vivre l'avenir et préparer le futur. »

Une manière de concevoir notre vie de tous les jours qui fut d'ailleurs reprise par le Pape François tant elle reflète une réalité pleine de bon sens.

Six disciplines au menu. Le discours du DG Arizaka Rabekoto Raoul mettaient l'accent sur la nécessité de rester solidaire et que la pratique sportive est un des moyens pour y parvenir, car elle permet de resserrer les liens d'amitié tout en offrant une bonne éduction sur la conduite à tenir. « On reçoit des coups et on tire les leçons pour mieux gérer le problème », explique-t-il avec sa verve habituelle.

Pour revenir aux compétitions, six disciplines sont à l'affiche de ces interdirections qui incluent les employés des provinces. On citera le football à 7, le volley-ball, le basket-ball, le tennis, la belote et la pétanque qui se disputeront la palme pendant tout le week-end.

Toutes les équipes ont défilé sur la piste en tartan précédant une authentique flamme comme aux Jeux Olympiques, mais c'était tout simplement la Flamme de l'Amitié.

La particularité de ces interdirections de la CNaPS reste le site exceptionnel dans la mesure où le football se joue sur une pelouse synthétique, le tennis sur une surface rapide tandis que le basket-ball et le volley-ball auront droit au grand gymnase. Du haut niveau en fait même si au final, on retiendra que la victoire revient non pas aux directions mais à la... CNaPS.