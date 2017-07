Madagascar: Projet « Jeunesse et citoyenneté » - Pour une meilleure responsabilisation des jeunes

Lancé officiellement hier, le projet « Jeunesse et citoyenneté » entend donner plus de « pouvoir » aux jeunes dans le processus de développement du pays.

Les dernières statistiques démontrent une population malgache majoritairement jeune. En effet, 56% de la population malgache, la moitié et plus, sont regroupés dans la tranche d'âge de moins de 20 ans. Une jeunesse qui manque toutefois de repères et qui peine à trouver sa place dans la société actuelle. Effacée, elle constitue une énorme richesse pour le pays si des mesures adéquates sont prises pour l'« exploiter »... dans le bon sens du terme bien sûr.

Force est en effet de constater que les jeunes ne participent pas vraiment dans la vie politico-sociale du pays. Il suffit de voir le faible pourcentage de jeunes pris en compte lors de l'élaboration de politique, de loi ou encore de projet les concernant. Le lancement officiel du projet « Jeunesse et citoyenneté » hier arrive dans ce cas à point nommé. Mis en place par un consortium formé de trois organisations (ENDA-Madagascar, CDA, ou Conseil de Développement d'Andohatapenaka et le FFF Malagasy Mahomby), « le projet entend donner plus de latitude aux jeunes dans le processus de développement » d'après son coordinateur Idéal Muanza.

Outils. Véritable enjeu du développement du pays, la jeunesse malgache est en difficulté actuellement. Une difficulté ne les empêche pas de « vouloir prendre leur responsabilité » aussi bien dans « les prises de décision que dans les phases de réflexions des projets ou lois concernant la vie du pays ». Arguant un changement émanant de la base qui se fera durant deux ans, le projet « Jeunesse et citoyenneté » entreprend de réaliser une vision impliquant les jeunes dans des actions structurantes. Ce qui se ferait, d'après Ideal Muanza, par « une démarche ascendante dans toutes les étapes des actions à mettre en œuvre ». Les jeunes vont donc être poussés à exprimer leur vécu. Ils vont également être à même de décrire leurs problèmes, de proposer leur manière d'agir, mais surtout de proposer des solutions qu'ils concrétiseront à travers des actions collectives.