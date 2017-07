Madagascar: Chan - Trois nouveaux joueurs appelés

Milieux de terrain: Jonah (Adema), Boura (CNaPS), Ando (Ajesaia), Lolody (Fosa J.), Baggio (Fosa J.), Dax (Fosa J.), Ndranto (Elgeco plus), Dino (Elgeco plus), Tsiry (Jet Mada).

Trois nouvelles têtes font leur entrée au sein de la présélection à l'image de Sampy Avril et de Iarison Blaise Andrianandrasana du MAMA FC et ainsi que Tsiry Mirado Razafindrasata de Jet Mada. Le match retour est prévu se disputer une semaine après, à l'Estadio Nacional do Zimpeto de Mozambique. L'équipe victorieuse affrontera le vainqueur entre l'Angola et l'Ile Maurice au troisième et dernier tour qualificatif, prévu au mois d'août. Il est à signaler que la phase finale se déroulera au Kenya du 11 janvier au 2 février 2018.

Pour la préparation de la rencontre face à la Mozambique, trois nouvelles têtes font leur entrée au sein de la présélection nationale à l'image de Tsiry Mirado Razafindrasata de Jet Mada et de Sampy Avril et Iarison Blaise Andrianandrasana du MAMA FC.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.