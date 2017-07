Madagascar: Diplomatie - Deux Malgaches à Addis Abeba

Le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Madagascar auprès de la République Fédérale Démocratique d'Ethiopie, et Représentant Permanent de Madagascar auprès de l'Union Africaine et de la Commission Economique pour l'Afrique (CEA), Pr Alain Djacoba Tehindrazanarivelo ainsi que le Commissaire aux affaires économiques de l'Union africaine, Pr Victor Harison ont été reçus hier au MAE Anosy.

La rencontre était une occasion d'évoquer les principaux objectifs de la diplomatie malgache. Le Pr Victor Harison est la première personnalité issue du pays à avoir pu accéder à ce poste. La ministre Atallah Béatrice a déclaré : « Le président de la République a respecté les principes diplomatiques comme le stipule la Convention de Vienne de 1961. Aujourd'hui, nous avons évoqué les détails techniques liés à sa prise de fonction et les défis qui l'attendent dans notre relation bilatérale avec l'Ethiopie, multilatérale au sein de l'Union Africaine ainsi que la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies».

Fierté. Pour sa part, le Pr Alain Tehindrazanarivelo de souligner : « Il s'agit d'une grande responsabilité et je tiens d'abord à remercier le Président de la République et la ministre des Affaires étrangères de m'avoir nommé. Je m'évertuerai à accomplir cette tâche en portant haut la fierté des Malgaches. Madagascar fait partie des fondateurs de l'Union Africaine et je ferai en sorte que notre pays maintienne une place importante au sein de cette organisation ».

Quant à lui, le Pr Victor Harison a donné des esquisses de ce qu'il veut mettre en exergue au sein de la Commission aux Affaires économiques de l'Union Africaine : « L'Afrique est à la fois le berceau et le futur de l'humanité.

Tout le monde veut investir en Afrique, car le continent dispose d'énormes et inestimables potentialités. Aujourd'hui, l'Afrique se réveille, mais avec des disparités. La concrétisation d'une zone de libre-échange figure parmi les propositions à avancer. Il faudrait aussi mettre l'accent sur la mise en place d'une banque d'investissement pour l'Afrique ».