Madagascar: Rugby Analamanga - Deux Top 20 organisés par deux instances

La tension monte encore et encore dans le monde de l'ovale. Deux conférences de presse ont eu lieu jeudi.

L'une organisée par le comité ah-hoc du Malagasy Rugby dirigé par son président, Rija Randrianarisoa à l'ANS à Ampefiloha et l'autre par Analamanga Rugby, présidée par Andry « La Pie » Ravelojaona dans la salle polyvalente de Malacam à Antanimena.

Ces deux instances ont lancé hier d'organiser la première journée du Top 20, le 16 juillet prochain, celui de la première à Andohatapenaka et celui de la deuxième au Malacam. Les deux instances ont toutes les deux menacé de sanctionner les clubs qui ne participeront pas à leur championnat respectif ainsi que ceux qui jouent dans le camp adverse.

L'équipe du comité ad-hoc a affirmé que seize clubs se sont déjà engagés jusqu'à présent et cinq matches en guise de coup d'envoi auront lieu ce dimanche au temple. En plus du Top 20, d'autres championnats seront aussi au programme cette année à savoir, le rugby à 7 pour les juniors, les dames ainsi que le championnat pour sélectionner les équipes types d'Analamanga dans les catégories U16, U18, seniors hommes et dames.

« Nous tacherons de boucler les championnats au plus tard en novembre pour que la fédération puisse entamer le sien », a souligné Rija Randrianarisoa, président du comité ad-hoc. De son côté, Andry Ravelojaona, persiste et signe qu'il ne démissionnera jamais.

« Je suis élu et on nous a livré le certificat de conformité ainsi que l'attestation de fonction... . Aucun texte dans le statut ni le règlement intérieur ne permet à la fédération de nous suspendre et de mettre en place un comité-ad-hoc. C'est plutôt au ministère de désigner les membres d'une délégation spéciale... , à vous de voir qui d'entre nous est légal ». Les champions ou représentants des quatre sections sont tous connus. La réunion technique de relance du Top 20 d'Analamanga Rugby avec les clubs concernés s'est tenue jeudi, au Malacam.