Ile Maurice: MTC - Rs 29 900 volées dans l'enceinte de l'écurie Merven

Après Hector Tuyau qui craint pour sa sécurité, c'est au tour de Mes Neelkanth Dulloo et Rama… Plus »

Quelques jours plus tard, la police visionne l'enregistrement des caméras de surveillance disponibles au MTC et parvient à identifier le suspect. Ce dernier, Shahmir Ramkalam, est appréhendé 24 heures plus tard et il passe aux aveux.

KCet habitant de Rose-Hill en profite pour se retrouver dans le bureau de l'entraîneur et faire main basse sur une somme de Rs 28 000 se trouvant dans un sac appartenant à Patrick Merven aussi bien que dans le portefeuille de celui-ci qui contient Rs 1 900 et des cartes de crédit. Ce n'est que fort tard dans l'après-midi que Patrick Merven, alors qu'il était dans le nord du pays, se rend compte qu'il a été victime de vol.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.