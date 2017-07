Tunisie: « Les deux partenaires doivent répondre à l'appel de l'Histoire»

Il faut faire en sorte que ces fonds soient utilisés à bon escient. Nous sommes tous sous la surveillance de nos maîtres politiques. En Tunisie, les défis ne manquent pas et je voudrais répéter qu'à la lumière de l'expérience que nous avons, je suis certain que ces fonds auront plus d'impact. Un exemple de réussite est à mettre en exergue, c'est celui du renforcement des capacités de la société civile. Une réussite qui pourrait même être érigée en modèle.

A ce titre je ne peux que faire référence au rapport de la Cour des comptes européenne qui a été critique à l'égard de l'utilisation des fonds dans le contexte tunisien. Ceci va certainement être pris en considération dans le programme de coopération qui se fera pour les trois prochaines années. Il s'agit de préciser encore plus les objectifs, les indicateurs et les critères d'évaluation qui vont guider notre action en Tunisie.

Quand il y a un problème régional, il faut une réponse régionale, et c'est notre manière de travailler à l'UE. Nous sommes là pour épauler cette réponse régionale. La dimension maghrébine est extrêmement importante pour la Tunisie et l'UE est tout à fait disposée par exemple à soutenir des initiatives sectorielles à l'échelle maghrébine. Nous comprenons les difficultés politiques, mais il y a plein de secteurs qui pourraient profiter d'une coopération sous-régionale étroite.

On parle souvent de partenariat gagnant-gagnant et d'un partenariat d'égal à égal, certains pensent que la Tunisie, objectivement, ne peut négocier à égalité avec l'UE

Je considère que l'histoire de nos relations, la géographie, la proximité et les rapports que nous entretenons depuis la politique méditerranéenne, puis dans le cadre du processus de Barcelone, tout cela nous permet d'avoir le recul nécessaire pour faire évoluer cette relation, l'adapter et la mettre au jour de l'évolution historique.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.