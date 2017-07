Tunisie: Le premier centre de simulation est né

Le nouveau centre est composé de deux étages, un premier étage abritant un centre modèle de police et un deuxième étage pour les exercices de simulation.

Il a été construit dans le cadre du projet de réforme du secteur de la sécurité piloté par le ministère de l'Intérieur et le Pnud.

« Nous avons constaté un manque énorme au niveau de la formation de simulation des agents de la police », a indiqué le directeur général de la formation au ministère de l'Intérieur, Samir Tarhouni, dans une déclaration à l'agence TAP, affirmant que ce centre s'inscrit dans le cadre d'un programme élaboré par le MI pour l'intégration des exercices de simulation dans les programmes de formation de tous les secteurs de la Police nationale. Selon Tarhouni, ces exercices de simulation permettront de développer et de promouvoir la qualité des services rendus aux citoyens.

« Nous envisageons de créer un deuxième centre de simulation pour la formation en police de proximité dans le nord du pays», a annoncé Tarhouni dans une déclaration à l'agence TAP, ajoutant que le ministère de l'Intérieur a programmé la création de cinq centres similaires sur tout le territoire.

Ce projet comporte plusieurs volets dont la mise en place d'une police de proximité et la formation des agents et cadres du ministère de l'Intérieur, a indiqué Yassine Fatnassi, expert/Pnud. Selon lui, un autre centre sera bientôt construit à l'école de la garde nationale et de la protection civile de Bir Bouregba (Hammamet). Il est à noter qu'un centre de simulation a également été construit à l'école de la Garde nationale de Chebika. Ces centres disposent de tous les moyens didactiques, les caméras et les outils de son, nécessaires à la formation des agents et cadres de la police et de la Garde nationale.

« Nous essayons, à travers ces centres, de préparer l'agent, sur les plans théorique et pratique, aux situations conflictuelles et de pression auxquelles il est amené à être confronté», a expliqué Fatnassi. Selon lui, plusieurs centres modèles ont été construits, dans le cadre de ce projet depuis 2011, à Fernana, à Sidi Bouzid, à Ben Guerdane, à Sfax, à Tunis, à Hammamet, etc.

Et d'ajouter qu'une centaine de cadres et d'agents de la sécurité et de la Garde nationale ont bénéficié de cinq sessions de formation sur la police de proximité. Les principaux pays qui financent ce projet sont la Grande-Bretagne, le Canada et le Japon.

Mourad Ennar, chargé des programme de coopération internationale à l'ambassade de Grande-Bretagne à Tunis, un des bailleurs de fonds de ce projet, a indiqué que la GB veille à financer le réaménagement d'environ deux centres de police ou de la Garde nationale par an. La Grande-Bretagne a consacré, cette année, selon Ennar, 5 millions de dollars pour le réaménagement de huit centres de police et de la Garde nationale et d'autres unités.