Tunisie: Monia Jeguirim Essaidi, présidente de la CONECT Internationale - « Il ne faut pas avoir peur du partenariat avec la Chine »

interview

Cet éventuel partenariat stratégique ne risquerait-il pas d'achever complètement par exemple le secteur du textile-habillement déjà en crise ?

De toutes les manières, le secteur textile est déjà en crise et puis, les Chinois, au niveau de la main-d'œuvre bon marché, ils ne sont plus aussi compétitifs qu'autrefois. Mais ce n'est pas l'objet des partenariats que nous soutenons, nous parlons ici essentiellement de joint-venture, de projets d'infrastructure et de grands projets dans le cadre du PPP. Nous savons qu'ils sont très forts dans ce type de domaine.

Il y a au Sénégal une expérience très intéressante. Les Chinois ont créé une grande zone industrielle, une sorte de technopôle absolument à la pointe de la technologie selon les normes chinoises et ils ont attiré avec eux des entreprises chinoises. Cette expérience est une véritable réussite, les entreprises chinoises y travaillent aussi bien pour le marché local que pour l'export.

Il ne faut pas avoir peur, aujourd'hui les marchés sont ouverts et nous n'avons pas intérêt à maintenir le nôtre fermé. Je crois donc qu'il faut y aller avec une stratégie bien claire, par ce q c'est l'avenir.

Que faut-il faire pour tendre la main aux partenaires chinois ?

Il faut d'abord identifier les secteurs porteurs et leur faciliter la tâche pour qu'ils puissent investir. Les Chinois veulent faire venir leurs cadres. Le code d'investissement permet de le faire, même si le nombre des personnes autorisées par la loi n'est pas toujours suffisant. Cette flexibilité permet un transfert de compétence beaucoup plus important. Je crois qu'il faudrait opter pour encore plus de flexibilité dans le marché du travail de sorte à attirer de gros investissements capables de créer de l'emploi. Le nombre de cadres étrangers devrait, par exemple, être proportionnel à la taille de l'investissement et au nombre total d'employés.