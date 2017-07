Tunisie: Horizons lointains

Le CA est au bord de la crise de nerfs ! Le risque est de voir la bulle clubiste éclater au grand jour pour ensuite ramasser le club à la petite cuillère ! L'assemblée élective du CA n'aura donc finalement pas lieu d'ici peu. L'exécutif en place poursuivra sa mission jusqu'à la fin de sa mandature, soit jusqu'en octobre 2018.

Cette nouvelle, sous forme de missive de la part du président du CA met donc fin aux différentes supputations de ces derniers jours.

Il est à rappeler que, récemment, les anciens présidents du CA, réunis en conclave, ont milité pour la création d'un comité directeur de transition chargé de diriger le club. Cette initiative n'avait pas été accueillie favorablement par le comité directeur actuel qui dénonce une ingérence de la part des ex-présidents qui militent pour la formation d'un comité de gestion provisoire qui serait composé de Maher Snoussi, Bassem Mehri, Mehdi Gharbi, Faouzi Sghaier et Chedly El Gaid, ainsi que d'autres membres en charge de préparer la tenue d'une assemblée élective. Il est à préciser que les anciens présidents à l'origine de cette démarche sont messieurs Hamadi Bousbii, Hammouda Ben Ammar, Kamel Idir et Said Néji.

L'impasse ?

Pour revenir à la réaction du président en exercice du CA, Slim Riahi. Ce dernier a précisé que même si le comité directeur est démissionnaire, l'association clubiste reste gérée conformément à ses statuts, dans le cadre des assemblées générales évaluatives, ordinaires, extraordinaires et électives. Il va sans dire que par cette précision, le bureau directeur du CA rappelle que la tutelle et la FTF ne peuvent traiter qu'avec le comité directeur légitime issu de l'assemblée élective. Rappelons tout de même, à cet effet, que les réactions en chaîne actuelles font suite à la non-adoption des rapports moraux et financiers en marge de l'A.G évaluative du 27 juin dernier. Pour revenir aux récentes déclarations de Slim Riahi, ce dernier a aussi précisé que les informations relayées ces derniers jours sont dénuées de tout fondement. Ainsi, le comité directeur s'est pleinement acquitté de ses engagements financiers envers l'équipe fanion de football dans le cadre de sa campagne africaine en coupe de la CAF (logistique, déplacement et frais financiers de fonctionnement). Il a fini par conclure que tout changement à la tête du CA ne peut intervenir qu'à travers une assemblée élective qui sera tenue à la fin du mandat du comité directeur actuel.

Contexte surréaliste

Le mécène du CA, Hamadi Bousbii n'a pas manqué d'apporter son soutien et permettre ainsi au club de Bab Jedid de braver la tempête. Après avoir financé en partie le déplacement du CA à Port Harcourt, l'ex-président et figure de proue du Club Africain, s'est investi en personne dans le dossier de l'ex-défenseur Ammar Jmal dont le litige qui l'oppose au CA a pris beaucoup d'ampleur. Rappelons que l'instance suprême du football, la FIFA, avait accordé un délai aux Clubistes pour régler le montant dû au joueur.

De quoi sera donc fait l'avenir de ce monument en péril qu'est le CA? Un avenir en pointillé, selon certains, un avenir qui se lit dans une boule de cristal selon d'autres! Les supporters, quant à eux, ne sont pas dupes et peut-être les plus lucides même.

Car au-delà des profondes dissensions internes à tous les étages, qui ne datent pas d'hier et qui ont gangrené un club qui fut autrefois exemplaire,ils ne jurent que par le retour aux fondamentaux, à l'équilibre, à la formation et à la collégialité.

Ils fustigent ceux qui n'arrêtent pas de savonner le plancher, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur de la bulle clubiste.

Car, inévitablement, il y a cette désagréable impression que certains se réjouissent de la descente aux enfers du CA. Un club où quelques joueurs vivent dans le virtuel en s'arrogeant des passe-droits accordés çà et là, le tout sur fond de contexte surréaliste !

En plaçant en exergue l'interrogation sur la clarté des finances du CA, en avertissant que le krach financier n'est pas loin, les supporters ont sifflé la fin de la récré ! Maintenant, aux têtes pensantes clubistes de prendre le relais, stabiliser le bateau ivre et retrouver le cap après la tempête !