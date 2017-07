interview

La Cour des comptes est l'organe supérieur de contrôle administratif et aussi d'évaluation des politiques et des programmes publics.

Ce contrôle a une vocation juridictionnelle, à savoir le jugement des comptes des comptables publics et sanction, le cas échéant, des fautes de gestion. Chaque année, les neuf chambres centrales de la Cour des comptes réparties selon les secteurs d'activité et ses quatre chambres régionales établissent un pré-diagnostic pour définir quels thèmes, quels domaines d'intervention et quelles misions aborder pour contrôle au cours de la nouvelle session.

Ces propositions sont examinées et discutées au sein du Groupe intitulé le G 17, qui réunit les treize présidents des deux chambres, en plus du président de la Cour des comptes, son SG, son rapporteur général et le commissaire général du gouvernement.

Dès l'amélioration de ce premier prédiagnostic, les projets finalisés sont présentés devant l'assemblée plénière de la CC, qui adopte les diverses missions. Le programme d'intervention peut alors démarrer, il est mis à exécution par les différentes chambres concernées.

Nous établissons notre pré-diagnostic en référence aux directives des divers plans de développement quinquennaux mais aussi par rapport aux documents transmis de par la loi à la CC, tels les pièces de dépense, les budgets, les rapports d'activité, les états financiers. Nous exploitons également les informations échangées à travers les réseaux sociaux.

Cela nous permet de nous intéresser aux sujets pouvant améliorer la qualité de vie des Tunisiens et de répondre aux attentes des citoyens, plus exactement des contribuables payeurs d'impôts, grâce auxquels l'Etat peut monter son budget. Chaque mission prend six à neuf mois. Les magistrats de la Cour se déplacent sur les lieux de l'entité contrôlée, ils prennent contact avec son premier responsable et lui transmettent une liste de documents préliminaires nécessaires au diagnostic de la situation que l'institution publique est tenue de préparer pour la prochaine rencontre.

Ils font également des entretiens avec les responsables et continuent leurs interviews avec les agents situés au plus bas de l'échelle hiérarchique. On examine le système de contrôle interne, dont les applications informatiques. On évalue les points forts et les points faibles de l'institution en se basant sur l'approche par les risques : plus le contrôle interne est performant, moins il y a de risques et plus notre intervention se révèle légère.

Une fois la mission achevée, les magistrats procèdent par ce qu'on appelle l'approche contradictoire. Ils sont tenus d'envoyer leurs observations préliminaires à l'entité concernée par le contrôle : nous respectons le droit de réponse. S'il y a contradiction entre l'observation et la réponse, nous tenons une réunion de conciliation pour rapprocher les points de vue.

Cela ne veut pas dire que dans tous les cas de figure des divergences ne persistent jusqu'au bout du processus, c'est-à-dire au moment de la rédaction du rapport final. Notre méthodologie est conforme aux normes internationales. La Cour des comptes est une institution de référence en la matière. Nous sommes souvent félicités par nos pairs.

Pourquoi ne cite-t-on pas dans vos rapports les noms des responsables de la mauvaise gestion des comptes publics ?

Nous suivons en ceci les normes internationales. Généralement, dans les rapports de ce type, les noms ne sont pas consignés. Seule la justice a accès à nos dossiers concernant les personnes soupçonnées d'avoir violé la loi. D'autre part, il nous est arrivé de détecter des fautes de gestion mais l'acte en lui-même ne peut pas être affecté à une seule personne. Parce que c'est le système de contrôle interne qui se révèle ici déficitaire. Les responsabilités sont ainsi diluées.

Mais quel impact peuvent avoir les rapports de la Cour des comptes si ses recommandations restent chaque année sans suite ?

Après 2011, la Cour des comptes a eu le droit de rendre publics ses rapports généraux.. Plus de dix rapports sont disponibles actuellement sur notre site. Les citoyens qui les consultent auront une idée claire sur l'apport de la CC quant à la lutte contre les malversations, la mauvaise gestion et le déficit de gouvernance des deniers publics. Avant 2011, le rapport pouvait devenir public sur autorisation du président de la République, chose qui n'a jamais été faite. Certes la CC rédige ses rapports mais n'assure pas la mise en application de ses recommandations.

En 1993, on a créé le Haut comité du contrôle administratif et financier pour suivre les rapports de tous les corps de contrôle et essentiellement ceux de la CC. Malheureusement, il s'agit d'un suivi à distance -- on ne se déplace pas sur le terrain pour vérifier l'évolution de la situation des entités contrôlées -- que réalisent uniquement six à sept personnes. Un système est peu performant.

C'est pour cette raison que nous avons préparé un projet de loi organique à propos de ce sujet. Il a été transmis par le chef du gouvernement au Parlement en 2016. Une fois ce projet approuvé, il est du ressort exclusif de la CC de faire le suivi de ses travaux. En attendant, nous nous sommes entendus avec le chef du gouvernement pour qu'il mette en place une commission au sein de son ministère de suivi des recommandations de ce trentième rapport.

Vous vous plaignez souvent du manque de moyens et des difficiles conditions de travail auxquels vous faites face au quotidien...

Notre budget de fonctionnement s'élève à un milliard 100. Comment faire fonctionner une institution aux lourdes missions, une institution sollicitée par tout le monde avec un montant ne dépassant pas celui des dépenses allouées aux frais de réception de certains organismes publics ? Comment peut-on demander à une institution comme la nôtre de s'assumer moyennant un tel budget, qui a régressé depuis 2011 pour cause de compressions des dépenses publiques alors que nos charges professionnelles, notamment nos missions spécifiques, comme par exemple le suivi des dépenses électorales, ont doublé

. Un Conseil ministériel restreint a eu lieu à propos de la Cour des comptes le 18 mars dernier. Le Conseil a promis de renforcer les moyens de la Cour et de permettre le recrutement direct de vingt nouveaux magistrats. En réalité, nous avons besoin de doubler le nombre de nos cadres pour pouvoir nous acquitter comme il faut de toutes nos tâches, à savoir passer de 150 magistrats à 300 en tout. Or, nous ne savons pas où mettre toutes ces équipes. Nous souffrons d'un terrible manque de locaux. Nous n'avons pas de place, y compris pour intégrer les 20 nouveaux magistrats, qui seront affectés à la CC au cours de ce mois de juillet. Nous sommes répartis dans trois bâtiments dispersés, celui de Borj Zouara, datant du protectorat français, menaçant ruine. Des bâtiments qui ne font pas honneur à la Tunisie et à son image. Nous travaillons dans des conditions indignes de la République.

Pensez-vous qu'il existe une volonté politique de vous priver des moyens nécessaires vous empêchant d'accomplir toutes vos tâches ?

Nous ne jugeons pas les intentions. Mais si on revient un peu en arrière, on a eu une occasion il y a deux ans de louer un local situé sur l'avenue Taieb-Mhiri, que venait de quitter le Conseil du marché financier. Il nous aurait permis de regrouper tous les cadres de la CC dans un seul lieu. Le ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires foncières a alors envoyé une expertise sur place, qui a arrêté la somme de 280 000 DT pour la location annuelle du local, une somme inférieure aux 400 000 Dinars par an demandés par le propriétaire. Etonnant : deux mois après, ce même local est loué à l'Office national du tourisme tunisien (Ontt) sous tutelle du ministère du Tourisme. Pourquoi ce qui est interdit à la Cour des comptes est permis à une autre institution publique ? Nous nous posons beaucoup de questions à ce propos.

Etes-vous réellement indépendants par rapport au pouvoir exécutif ?

Nous bénéficions uniquement d'une indépendance fonctionnelle. Mais on ne peut être vraiment indépendant qu'à condition d'avoir une autonomie sur les plans administratif et financier. Or, nous sommes toujours rattachés financièrement à la présidence du gouvernement.

Par quoi se caractérise le 30e rapport de la Cour des comptes ?

En plus d'avoir changé la méthodologie de communication sur nos résultats, nous avons cherché à nous intéresser particulièrement aux sujets qui peuvent interpeller les citoyens, dont les problématiques liées à l'environnement, aux biens confisqués et aux recrutements exceptionnels au profit des bénéficiaires de l'amnistie générale et des familles des martyrs et des blessés de la révolution. Concernant ce dernier sujet et pour coller au maximum aux attentes des contribuables, nous nous sommes interrogés sur l'impact de ces recrutements sur le budget de l'Etat. On a voulu montrer que ces recrutements exceptionnels qui ont eu lieu depuis 2011 jusqu'à 2016 ont abusivement alourdi le budget de l'Etat et n'ont même pas respecté les dispositions exceptionnelles prévues par la loi. On a relevé également des irrégularités insensées : on a embauché 73 personnes au ministère de l'Education nationale et au ministère de la Jeunesse et des Sports qui n'ont aucun lien ni avec les blessés de la révolution, ni avec ses martyrs. On a engagé des parents de bébés décédés hors du contexte révolutionnaire.

Au ministère de l'Education nationale, des recrues ne répondent à aucun critère, ni au niveau du diplôme, ni au niveau de l'âge, ni au niveau des compétences. Ce qui va avoir des conséquences néfastes sur la qualité de l'enseignement qu'ils vont dispenser. On a démontré qu'il était absurde de charger quelqu'un qui a quitté le secteur de l'éducation nationale depuis vingt ans de nouveau de la responsabilité d'une classe. Le coût de ces recrutements exceptionnels en salaires servis jusqu'à la fin de l'année 2015 pour les deux ministères déjà cités s'élève à 81 milliards. On a également légalisé la situation de ces personnes au niveau des caisses de retraite. En 2013 et 2014, la somme de 114 millions de dinars a été transférée du budget de l'Etat au profit des caisses sociales au titre des cotisations de retraite des amnistiés.

Par quoi expliquez-vous les difficultés financières et surtout l'endettement des sociétés confisquées ?

Lorsqu'on confisque une entreprise, on prend tout : les actifs et les passifs. L'Etat a dû donc procéder à l'assainissement de ces entreprises en épongeant leurs dettes, ces sociétés ayant été auparavant financées par le secteur bancaire. Car le nouvel acquéreur d'une société de ce type cédée par l'Etat ne prend en charge que les actifs. L'Etat a vendu quelques-unes de ces entreprises. Le montant de cette cession s'élève à 1.395 millions de dinars dont 58% ont été utilisés pour éponger les dettes de ces entreprises. On a dit aussi que les parts de l'Etat dans les bénéfices réalisés par quatre sociétés confisquées, qui s'élèvent à 159 millions de dinars, n'ont pas été encaissées. L'Etat, dans cette situation, n'a pas veillé à encaisser ses parts de dividendes. D'autre part, on a souligné la mauvaise gestion des affaires courantes de la plupart des entreprises confisquées, qui ont enregistré un recul de leurs activités et de leurs investissements. Conséquence : beaucoup sont aujourd'hui incapables de faire face à leurs engagements. A qui incombe la responsabilité ? Certainement à ceux chargés de gérer ces entreprises, dont les mandataires judiciaires et la structure chargée du suivi des biens confisquée qui relève du ministère des Finances.

Aujourd'hui que le chef du gouvernement Youssef Chahed mène une guerre contre la corruption et différents types de malversation, en quoi la Cour des comptes peut-elle soutenir ce combat ?

Nous organiserons le 11 juillet une journée d'études avec les magistrats et les agents de la CC sur les priorités et les défis auxquels notre institution est confrontée dans le futur proche, qui concernent notamment le contrôle de la campagne électorale municipale et l'instruction des affaires devant la Cour de discipline financière. Nous discuterons aussi au cours de cette journée du prochain programme de la Cour, un programme par lequel nous voulons soutenir l'effort national en matière de lutte contre la corruption. Nous voulons à l'avenir que notre apport soit plus concret dans l'appui à cette campagne.