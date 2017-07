Tunisie: Un réseau de trafic de pièces archéologiques démantelé

Après consultation du ministère public, les suspects ont été placés en garde à vue. Une information judiciaire a été diligentée à leur encontre pour prospection, détention, transport et vente des pièces du patrimoine et détention d'arme à feu sans autorisation.

La deuxième pièce est d'origine orientale et en forme d'un petit livre, imprimé au plomb. Selon la même source, c'est une pièce hébraïque rare (7,5 cm sur 6 cm) composée de sept pages et comportant d'importants symboles juifs, dont la Menorah (chandelier à sept branches), la Kippah, etc.

La première pièce est un rouleau, manuscrit en hébreu sur parchemin, d'une longueur de 1,5 m et d'une largeur de 14,5 cm qui comporte un des cinq livres de la Torah et renferme quinze pages intitulées Meguilat Esther.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.