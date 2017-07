Tunisie: Première place en jeu

Une performance digne d'éloges qui devrait être suivie par une autre, non moins prodigieuse, selon le capitaine sfaxien, celle de s'approprier la première place au classement à travers une autre victoire sur le leader actuel du groupe auquel ils seront opposés ce soir : «C'est une occasion pour nous de mettre aussi en relief les ambitions qui nous animent dans cette épreuve», a-t-il souligné.

Les jeunes toujours à la rescousse

La formation sfaxienne qui sera alignée pour ce match qu'abritera le stade «Taïeb-M'hiri» ce soir à partir de 18h00 ne différera pas de celle qui vient de se distinguer par son application et son opiniâtreté à faire le break lors de la précédente échéance, ce qui veut dire que l'option jeunesse sera maintenue, avec notamment un duo d'attaque composé de Firas Chaouat et Houssem Ben Ali, ce dernier se distinguant par ses chevauchées balle au pied et ses dribbles déroutants, tout comme son efficacité devant les bois adverses.

Chacun de ces deux joueurs d'ailleurs a réussi à tromper le gardien adverse.

Le troisième but, inscrit par les «Noir et Blanc» ce jour-là, a été aussi l'œuvre d'un autre jeune, en l'occurrence le demi-pivot Walid Karoui. L'empreinte jeunesse a été d'ailleurs bien pesante sur le cours du jeu.

Elle le sera aussi ce soir, où pas moins de cinq joueurs qui faisaient partie, il n'y a pas si longtemps de l'équipe espoir du club, seront de nouveau sollicités pour pallier les défaillances de certains considérés parmi les titulaires inamovibles, indisponibles pour des raisons de santé. On en cite plus particulièrement le gardien international Rami Jridi, qui souffre d'une contusion au niveau du genou, du demi-pivot Wassim Kamoun et de l'avant Walliou N'doye, eux aussi traînant encore les séquelles de contusions musculaires.

Formation probable

Gaâloul, Methlouthi, Dagdoug, Meriah, Amamou, Aouadhi, Niang, Sokary, Hanachi, Ben Ali et Chaouat.

Quant à Walid Karoui et Oussama Amdouni, ils seront appelés à faire leur entrée en cours de jeu.

La Mouloudia au complet

L'équipe visiteuse qui a rejoint la ville de Sfax vendredi matin, après avoir passé la nuit précédente à Tunis, a effectué une séance d'entraînement hier soir, au même horaire prévu pour le match et sur le terrain central du «M'hiri».

La séance s'est déroulée à huis clos. Mais selon certaines sources, l'équipe qui sera alignée ne diffèrera pas de celle qui vient de battre l'équipe sud-africaine Platinum-Stars dans le cadre de la 5e journée de l'épreuve, avec notamment Faouzi Chaouchi dans les bois et Abderrahmène Hachoud et Hichem Naccache à la pointe de l'attaque.

Arbitrage ougandais

La Commission d'arbitrage de la CAF a désigné un trio ougandais pour diriger la rencontre CSS-Mouloudia composé de l'arbitre central. D. Batte et ses deux assistants, Mark Ssonko et Lee Okello.